Vatandaşlar Yerel Seçimlerde Beklentilerini Dile Getirdi

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY
31 Mart Yerel Seçimleri'ne 10 gün kala vatandaşlar, yönetime gelecek adaylardan beklentlerini dile getirdi. Emekli İhsan Kocadağ, göreve geleceklerden beklentisini "Bizim tek isteğimiz; kimsenin rızkını yemesin. Adaletli şekilde bizim vergilerimizle elde edilen gelirleri bizim hizmetimize harcasın." şeklinde ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım sürerken, Ankara'da vatandaşlar seçimle ilgili beklentilerini, düşüncelerini ANKA Haber Ajansına anlattı.
Emekli İhsan Kocadağ şöyle konuştu:
"Şu anki başkanımızın yaptıklarını görüyoruz. Bizim tek isteğimiz; kimsenin rızkını yemesin. Adaletli şekilde bizim vergilerimizle elde edilen gelirleri harcasın, bu kadar. Ama geçmişte gördük, belediye başkanı olup da yandaşlara burs verip Amerika'da okutanlar, vakıflara oluk oluk para akıtanlar... Bizim tek talebimiz bunlar olmasın. Parayı bizim hizmetimize harcasın. Bu da gayet güzel yürüyor."
"60 YAŞINDA ÇALIŞIYORUM"
Gülizar Kaplan da "Mansur Yavaş her şey için değer. Yeter artık, Türkiye'yi bitirdiler. Millet yiyecek ekmek bulamıyor. 60 yaşındayım ve çalışıyorum Tayyip'in yüzünden." diye konuştu.
"ÜLKENİN HALİ BİTMİŞ DURUMDA"
Yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacağını söyleyen 23 yaşındaki genç ise "Ülkenin hali bitmiş durumda. Her konuda herkes sıkıntı içinde. Ben tamamen ekonominin durumuna göre oy kullanacağım çünkü ben 23 yaşında ev geçindiriyorum. Çalışıyorum ama neye çalışıyorum bilmiyorum." dedi.
"HALKIMIZI DİLENCİ KONUMUNA GETİRENLERDEN BIKTIK"
Emekli bir başka vatandaş da düşüncelerini "Ben Mansur Bey'in kazanacağını ümit ediyorum. İnşallah artık herkes akıllanmıştır, dürüst belediyecilik anlayışı yerleşmiştir. Ülkemizi, halkımızı dilenci konumuna getiren insanlardan bıktık artık." şeklinde dile getirdi.
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