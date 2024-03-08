Venezuela, 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimini takip etmesi için Avrupa Birliği (AB) gözlem heyetine davette bulundu.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, düzenlediği basın toplantısında, başta AB olmak üzere Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), Amerikalılar Arası Seçim Örgütleri Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Karayipler Topluluğu'na (CARICOM) ülkedeki seçimleri izlemesi için gözlemci yollamalarını istediklerini söyledi.
Devlet başkanlığı seçimlerine uluslararası gözlemcilerin katılmasını arzu ettiklerini belirten Amoroso, seçimi takip edecek heyetlerden ülkenin anayasasında belirtilen kurallara riayet etmesini istedi.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Binlerce kez tekrarlıyorum, Ulusal Seçim Konseyinin vereceği bütün kararlar bizim için kutsaldır, üstelik sizi temin ederim ki devlet başkanlığı seçimi için belirlenen saat ve tarihte, ekip kazanır, halk kazanır ve Venezuela kazanacaktır." ifadesini kullanmıştı.
Amoroso, dünkü açıklamasında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Venezuela, AB'yi devlet başkanlığı seçimini izlemek için davet etti - Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.
Çatalca'da seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yol trafiğe kapatıldı ve hafriyat kamyonu sürücüsü polis merkezine götürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Ayrıca, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermaye artırımı ve birçok şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna da izin verildi. SPK ayrıca, bazı kişilere idari para cezaları ve erişim engeli kararları da aldı.
Batman'da DEM Parti'nin seçim lokali açılışı sonrası sokaklar karıştı. Açılış sonrası yüzleri maskeli bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapatıp ateş yaktı. Polis ekipleri ve TOMA bölgeye sevk edildi. Terör propagandası yapan grup, polis ekiplerine taş attı. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 5 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine yapılan operasyon iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, yapılan operasyonun kamu kurum ve kuruluşlarına zarar veren suçlarla ilgili olduğunu belirtti ve haberlerde yer alan belediye başkan yardımcısının ifadeye çağrıldığı bilgisinin doğru olmadığını vurguladı.
Nothing, Türkiye'de gerçekleştirdiği lansman kapsamında en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Phone 2a ve alt markası CMF'nin aksesuarlarını sundu. Lansmanda tanıtılan CMF Buds Pro Türkiye'ye özel bir fiyatla gelecek. CMF by Nothing'in vurguladığı nokta, teknik özellikleri göz önüne alındığında cihazın düşük fiyatlandırılması oldu. Buds Pro; hibrit aktif gürültü engelleme, net arama teknolojisi ve güçlü bas desteğine sahip olacak. 11 saate kadar ve şarj kutusuyla birlikte 39 saate kadar kullanım sunacak. CMF Buds Pro Türkiye fiyatı açıklanınca yazı da güncellenecek. Global fiyatının 49 dolar olduğunu belirtmek gerekiyor. İlk kulaklığın Nisan ayında ülkemize giriş yapacağı bildirildi. Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Çin'de Northwestern Polytechnical University tarafından geliştirilen ornithopter, kuş gibi kanat çırparak uçabilen bir hava aracıdır. Küçük Şahin adı verilen bu araç, askeri amaçlar için kullanılabilmekte ve ekolojik izleme açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca yüksek irtifalarda gerçek kuşlara benzediği için doğal bir kamuflaj sağlamaktadır.
Intel ile Amerika yönetimi arasında yapılan büyük çip anlaşması sonucunda şirket, Amerikan ordusu ve istihbarat teşkilatının faaliyetleri için üst düzey çip tedariği sağlayacak. Anlaşmanın şirketin hisse değerinde de önemli bir artışa sebep olması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?