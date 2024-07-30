Venezuela'da Devlet Başkanı Seçimi Sonuçlarına Protesto: 1 Ölü - Son Dakika
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Venezuela'da Devlet Başkanı Seçimi Sonuçlarına Protesto: 1 Ölü

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. Yaracuy eyaletinde gerçekleşen olaylarda, eylemciler ile güvenlik güçleri çatıştı. Bir kişi silahla vurularak öldürülürken, 46 gösterici gözaltına alındı. Savunma Bakanı, olaylarda 23 askerin yaralandığını açıkladı. Muhalefet ise seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia ederek protestolarını sürdürüyor.

30.07.2024 06:59
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Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda 23 asker yaralandı ve 46 gösterici gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan haberde, Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Çıkan olaylarda, 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici gözaltına alındı.Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi.
Bazı askerlerin ateşli silahla yaralandığını belirten Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın." ifadesini kullandı.
Öte yandan Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını kaydetti.
Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor.
Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.
Kaynak: AA

Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Devlet Başkanı Seçimi Sonuçlarına Protesto: 1 Ölü - Son Dakika

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