Venezuela İletişim Bakanı Nanez: Trump'ın paylaştığı video yapay zeka ile üretilmiş
Venezuela İletişim Bakanı Nanez: Trump'ın paylaştığı video yapay zeka ile üretilmiş

03.09.2025 05:26
Haber Videosu

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu yüklü gemi saldırısına ait videosunun büyük olasılıkla yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia etti ve videonun gerçekçi olmadığını vurguladı. Nanez "Patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor" dedi.

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemi saldırısı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etti.

"MARCO RUBIO YALAN SÖYLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Nanez, sosyal medya hesabından, Trump'ın Venezuela açıklarında bir gemiye yönelik saldırıya ilişkin yayımladığı görüntüleri değerlendirdi. Söz konusu videonun yapay zeka ile oluşturulma ihtimaline değinen Nanez, "Görünüşe göre (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de 'kanıt' olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel." ifadelerini kullandı.

"ÇİZGİ FİLM BENZERİ BİR ANİMASYON"

Nanez, kullanılan araçları kesin olarak doğrulayamayacağını ancak birçok unsurun videonun yapay zeka ile üretildiğini gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor, fakat bu patlama gerçekçi bir sahneden çok basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film benzeri bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve gerçekçi ayrıntı eksikliği var. Bu durum yapay zeka ile üretilmiş videolarda sıkça görülüyor. Özellikle su, fazla stilize edilmiş ve doğal olmayan bir şekilde görünüyor."

"YETER ARTIK RUBIO SAVAŞI KÖRÜKLEMEYİ BIRAK"

Rubio'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımına da tepki gösteren Nanez, "Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump'ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detayları açıklamıştı.

Saldırının Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı düzenlendiğini vurgulayan Trump, 11 kişinin öldürüldüğünü aktarmıştı. Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini kaydetmişti. Beyaz Saray'da düzenlediği ve Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuru yaptığı basın toplantısında saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

