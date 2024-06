Verilen sözler yerine getirilmeyince caminin yapımı yarıda kaldı

Güncel

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin ardından yeni kurulan Güneykent Mahallesi'nde yapımına başlanan Ebu Ubeyde Camisi'nin yapımı, iş adamları tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı durdu.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin ardından yeni bir mahalle olarak kurulan Güneykent Mahallesi'nde 2024 yılının başlarında başlayan Ebu Ubeyde Camisi'nin yapımı, maddi yetersizlikten dolayı durdu. 6 dönüm alan üzerinde yapımına başlanan ve bin 500 kişinin aynı anda ibadetlerini yerine getirebileceği cami, iş adamları tarafından verilen sözlerin tutulmamasından dolayı yapımı yarıda kaldı. 12 bin kişinin yaşadığı Güneykent Mahallesi'nde başka bir caminin olmaması vatandaşları diğer mahallede bulunan camilere yönlendirirken, mahalle muhtarı Necati Karataş, Elazığ'da bulunan hayırsever iş adamlarına seslenerek yapımı maddi yetersizlikten dolayı durmak zorunda kalan caminin tamamlanması için yardım beklediklerini belirtti.

24 Ocak 2020 Elazığ depreminin akabinde Elazığ'da yapılan 24 bin konutun 12 bin konutunun yapılmış olduğu bir mahallede olduklarını belirten Güneykent Mahalle Muhtarı Necati Karataş, "Güneykent Mahallesi yeni kurulmuş bir mahalledir. Arkamda bulunan cami de depremin 4'üncü yılında 24 Ocak 2024'de temelini attığımız bir camidir. 12 bin konutun yapılmış olduğu bölgede herhangi bir cami yok. 4 yıldır buradaki vatandaşlar, ezansız ve cemaatsiz bir şekildedir" dedi.

Konunun iş adamlarına iletildiğini anlatan Karataş, "Caminin yapımına 'destek olacağım' diyenler destek olmadı. Şu an durma aşamasında olan camimizin yeniden kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü burası depremden sonra oluşan bir mahalle, depremden gelen kişilerin olduğu bir bölge olduğu için vatandaşların da maddi imkanları çok yok. 600 metrekare oturum alanı olan cami inşaatının inşaat çalışmalarını şu an son kubbeye getirmiş durumdayız. Elazığ'da yaşayan iş adamlarından ve hayırsever vatandaşlardan cami inşaatı için yardım bekliyoruz. Camimize Ebu Ubeyde'nin ismini koyduk. Bu camimizin bir an önce kalkınmasını istiyoruz. Bizim en çok sıkıntı yaşadığımız demirimiz ve betonumuzu borçla da olsa aldık ama bizim işçi parasında sıkıntı yaşıyoruz. İşçilere vermemiz gereken ücreti şu ana kadar hiç veremedik. Bu konuda bizlere destek sağlamalarını istiyoruz. Toplam cami alanımız 6 dönüm. Camimizin yanına da müftülük yardımı ile bir hayırsever vatandaş tarafından 4-6 yaş grubu için yapacağı bir yerimiz olacak. Bin 500'ün üzerinde bir cemaatin olacağı bir cami alanımız var. Altında taziye evleri, çocukların eğitim göreceği alanlar da olacak" dedi. - ELAZIĞ