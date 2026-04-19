Viyadük inşaatında 4 işçinin öldüğü çökmeye ilişkin görülen davada tutuklu sanık kalmadı

19.04.2026 13:22
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yapımı süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin davada, tek tutuklu sanık olan iskele ekip şefi F.L.'nin adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Bu kararla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Olay, 11 Kasım'da Kulp ilçesi Muş kara yolunda meydana geldi. Yapımı devam eden viyadüğe beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52), Şehmus Anuştekin (49) ve Mehmet Şirin Yalçiner (50) hayatını kaybetti. Yaralanan Cüneyt N. (37) ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen işçilerden Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, Şehmus Anustekin ise Şehitlik semtindeki Şehitlik Mezarlığı'na getirilerek defnedildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olaya ilişkin tutuklanan sanık taşeron iskele ekip şefi F.L.'nin yanı sıra tutuksuz sanıklar M.A., R.Y., M.T., Ş.T., S.T., V.D. ve S.K. ile şantiye şefleri İ.B. ve K.K. ile hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, yaralanan Cüneyt N.'nin ise ifadesinde olay tarihinde yaşanan kaza nedeniyle yaralandığını, hastanede tedavisinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu, yaşanan olay nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İDDİANAMEDE

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, iskele kurulumunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği belirtildi. Taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L.'nin bağlantı elemanlarını hatalı monte ettiği ve projeye aykırı kurulum yaptığı için asli kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda, şantiye şeflerinin denetim ve kontrol mekanizmasını yeterince işletmediği, beton döküm planı hazırlamadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu, iş güvenliği uzmanının ise gerekli eğitim ve denetimleri yaptığı için kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

İŞÇİLER 25 METREDEN DÜŞMÜŞ

İddianamede, iskeleyi taşıyan ankraj demirlerinin donatıya bağlanmadan beton içine yerleştirildiği, beton dökümü sırasında bu parçaların kırılmasıyla iskelenin çöktüğü belirtildi. Çökme sonucu işçilerin yaklaşık 25 metre yükseklikten düştüğü ifade edildi. İddianamede ayrıca işçilerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmadan çalıştıkları, ihmaller zinciri nedeniyle kazanın meydana geldiği kaydedilerek, sanıkların cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık F.L. ile tutuksuz yargılanan diğer sanıklar, sanık ve mağdur avukatları ile olayda yaralanan işçi Cüneyt N. katıldı. Cüneyt N., duruşmadaki ifadesinde "Ben beton pompa operatörüydüm. Sık sık inşaatta bulunmazdım. Patron beton dökmeye gönderdiği zaman giderdim. Sanıklarla o yüzden sadece bir merhabalığımız vardı. Ben iskelenin kurulumunun nasıl olduğunu bilmiyordum. Olay günü de geçirdiğim kaza nedeniyle hatırlamıyorum ancak kaza olduğu zaman ben de yaklaşık 28 metre yükseklikteydim. Çökmenin nasıl olduğunu ve meydana geldiğini bilmiyorum. Ben sadece betonumu döker sonra da ayrılırdım. Kaza nasıl meydana geldi hatırlamıyorum, ben de şikayetçi değilim, davaya katılmak istemiyorumö dedi.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık F.L.'nin tutuklulukta geçirdiği süre, tutukluluğun tedbir niteliğinde olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olması hususları gözetilerek adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca dosyaya sunulan görüntü kayıtlarına da değinecek şekilde ayrıntılı bilirkişi raporu alınmasına ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olan diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verilerek, duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı Dehşet anları kamerada Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup “Çatışmadayız“ diye anons geçti Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup "Çatışmadayız" diye anons geçti!
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
İran’daki toplantıda “Yaşasın Türkiye“ sloganları İran'daki toplantıda "Yaşasın Türkiye" sloganları
Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu
Kahramanmaraş’taki saldırının “failinin ölmediğine“ iddiasına yalanlama Kahramanmaraş'taki saldırının "failinin ölmediğine" iddiasına yalanlama
Juventus’a Kenan Yıldız’dan beklenen haber geldi Juventus'a Kenan Yıldız'dan beklenen haber geldi
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
Gülben Ergen’in Türkiye yastayken verdiği röportaja Demet Akalın’dan tepki Gülben Ergen'in Türkiye yastayken verdiği röportaja Demet Akalın'dan tepki
Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak sözler: Çaycı ve masör sahada olsa kaybetmezlerdi Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak sözler: Çaycı ve masör sahada olsa kaybetmezlerdi
Trump canlı yayında antidepresan istedi Trump canlı yayında antidepresan istedi
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur’dan Galatasaray’a mesaj Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj

13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
12:09
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
11:18
21. İstanbul Yarı Maratonu’nu kazananlar belli oldu Kenyalı ikizler zirvede
21. İstanbul Yarı Maratonu'nu kazananlar belli oldu! Kenyalı ikizler zirvede
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 13:43:38. #7.12#
