Viyana\'da İsrail\'e Protesto

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarının sonlandırılması için protesto düzenlendi.

Başkentin 10. bölgesindeki Columbusplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Katil Netanyahu", "Filistin ve Lübnan'da katliamlar dursun", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi havadan, karadan ve denizden aralıksız bombaladığını, resmi kayıtlara göre 44 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini ancak tahminlere göre bu sayının 200 bine yakın olduğunu söyledi.

Langthaler, 1 yılı aşkın süredir devam eden sistematik saldırılar sonucunda yaşananları dünyanın izlemekle yetindiğini belirterek, "Bir tür soykırım ittifakı oluşmuş durumda. İsrail'in 1 yılı aşkın süredir işlediği soykırımı haklı göstermeye çalışan ve her türlü desteği veren bir soykırım ittifakı söz konusu. Filistin halkı ve destekçileri yalnız (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve kabinesine karşı değil bu ittifaka da karşı mücadele veriyor." görüşünü paylaştı.

İsrail'in bölgeyi ateşe sürüklediğine işaret eden Langthaler, Gazze'de süren soykırıma Lübnan'daki katliamların da eklendiğini dile getirdi.

Filistin destekçilerine baskı

Langthaler, Filistin halkının sesini duyurmak ve soykırıma dikkati çekmek için İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana barışçıl gösteriler düzenlediklerini ancak iktidarın çeşitli bahaneler ortaya sürerek, Filistin hususunda gösteri yapma hakkı ve düşünce özgürlüğünü sınırlayıcı tutumlar sergilediğini belirtti.

Avusturyalı avukat Dr. Astrid Wagner de Filistin'i destekleyici gösterilerin başlamasından bu yana çok sayıda Filistin destekçisinin hukuk dışı gerekçelerle davalık olduğunu, kendisinin takip ettiği onlarca davayı örnek gösterebileceğini kaydetti.

Wagner, Filistin destekçilerine yönelik baskılara tepki göstererek, "Kimi zaman sembolik cezalar veriliyor ya da hiçbir cezai işlem uygulanmadan davalar kapanıyor. Ancak burada esas husus haklarımız, düşünce özgürlüğü, demokrasi, hukuk devleti gibi temel haklar. Bu temel hakları savunmak için de bu gösteriler önem arz ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından göstericiler 10. bölgede trafiğe kapalı alışveriş caddesi olan Favoriten'de yürüyüş gerçekleştirdi.