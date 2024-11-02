Viyana'da İsrail'e Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Viyana'da İsrail'e Protesto

Viyana\'da İsrail\'e Protesto

Viyana'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına karşı büyük bir protesto düzenlendi.

02.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarının sonlandırılması için protesto düzenlendi.

Başkentin 10. bölgesindeki Columbusplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Katil Netanyahu", "Filistin ve Lübnan'da katliamlar dursun", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi havadan, karadan ve denizden aralıksız bombaladığını, resmi kayıtlara göre 44 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini ancak tahminlere göre bu sayının 200 bine yakın olduğunu söyledi.

Langthaler, 1 yılı aşkın süredir devam eden sistematik saldırılar sonucunda yaşananları dünyanın izlemekle yetindiğini belirterek, "Bir tür soykırım ittifakı oluşmuş durumda. İsrail'in 1 yılı aşkın süredir işlediği soykırımı haklı göstermeye çalışan ve her türlü desteği veren bir soykırım ittifakı söz konusu. Filistin halkı ve destekçileri yalnız (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve kabinesine karşı değil bu ittifaka da karşı mücadele veriyor." görüşünü paylaştı.

İsrail'in bölgeyi ateşe sürüklediğine işaret eden Langthaler, Gazze'de süren soykırıma Lübnan'daki katliamların da eklendiğini dile getirdi.

Filistin destekçilerine baskı

Langthaler, Filistin halkının sesini duyurmak ve soykırıma dikkati çekmek için İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana barışçıl gösteriler düzenlediklerini ancak iktidarın çeşitli bahaneler ortaya sürerek, Filistin hususunda gösteri yapma hakkı ve düşünce özgürlüğünü sınırlayıcı tutumlar sergilediğini belirtti.

Avusturyalı avukat Dr. Astrid Wagner de Filistin'i destekleyici gösterilerin başlamasından bu yana çok sayıda Filistin destekçisinin hukuk dışı gerekçelerle davalık olduğunu, kendisinin takip ettiği onlarca davayı örnek gösterebileceğini kaydetti.

Wagner, Filistin destekçilerine yönelik baskılara tepki göstererek, "Kimi zaman sembolik cezalar veriliyor ya da hiçbir cezai işlem uygulanmadan davalar kapanıyor. Ancak burada esas husus haklarımız, düşünce özgürlüğü, demokrasi, hukuk devleti gibi temel haklar. Bu temel hakları savunmak için de bu gösteriler önem arz ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından göstericiler 10. bölgede trafiğe kapalı alışveriş caddesi olan Favoriten'de yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Avusturya, Politika, Filistin, Lübnan, İsrail, Viyana, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da İsrail'e Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:54 Beşiktaş, Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 22:16:43. #1.12#
SON DAKİKA: Viyana'da İsrail'e Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.