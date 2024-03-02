Viyana'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Viyana'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Viyana\'da İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve protesto pankartları taşıdı. Konuşmacılar, İsrail'in insanlık dışı eylemlerine ve dünyanın sessizliğine dikkat çekti. Göstericiler, parlamento binası önünde yürüyüşlerini tamamladı.

02.03.2024 21:19  Güncelleme: 21:20
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını proteste etmek için yürüyüş düzenlendi.

Başkentin önemli noktalarından İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Refah'tan elini çek", "Soykırıma hayır", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in yaklaşık 5 aydır Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki gösteren göstericiler, özellikle 29 Şubat'ta yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından açılan ateşle öldürülmesinin Tel Aviv yönetiminin insanlık dışı eylemlerinin en uç noktası olduğunu vurguladı.

"Dünyanın soykırıma karşı sessizliği"

Gösteride konuşan Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, Gazze'de yaklaşık 150 gündür soykırım işlendiğini belirtti.

Önceki gün "yemek katliamı" olduğunu ifade eden Şafi, "Gazze'de o gün ekmek kanla yapıldı. 150 gündür katliam, savaş suçu, bloke ve açlık. Yerleşimci, sömürgeci, aparthaid devleti İsrail'in bunu yapması bizi şaşırtmıyor. Bizi dehşete düşüren ise dünyanın buna sessiz kalması." diye konuştu.

Şafi, dünyanın İsrail karşısında susmasının utanç verici olduğunu kaydederek, susanların katliama ortak olduğunu vurguladı.

İsrail'i mühimmat, silah ve finansal olarak destekleyen ülkelerin olduğuna işaret eden Şafi, Tel Aviv yönetimini aktif şekilde destekleyen Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açan Nikaragua'ya teşekkür etti.

"İsrail'in Gazze'de yaptıkları Batı basınında görülmedi"

Avusturyalı yazar ve gazetecisi Hannes Hofbauer, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının Batı basınında görülmediğini vurgulayarak, en son yardım beklerken öldürülen Filistinlilerin Avusturya basınında "ölümle sonuçlanan olay" olarak tanımlandığına dikkati çekti.

Hofbauer, Alman basınında büyük suskunluğun hakim olduğunu ifade ederek, "Bu sessizlik yerine siyonist terörü hakkında ortalama bir haber yapanlar ve soykırımdan bahseden her ses büyük gürültüyle bastırılıyor." dedi.

"Avusturya, Gazze'deki soykırımın parçası olmamalı"

Nazi toplama kamplarında hayatını kaybeden Yahudilerin yakınları tarafından kurulan KZ Verband adına konuşan Yahudi asıllı Ernst Wolrab da bir Avusturya vatandaşı olarak İsrail'in katliamlarının son bulması için iktidarın hemen harekete geçmesini istedi.

Wolrab, Avusturya'da iktidarın, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uyması, ilhak ve işgallerden vazgeçerek 1967 sınırlarına çekilmesini daha güçlü şekilde vurgulaması gerektiğini belirterek, "Avusturya, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki soykırımın parçası olmamalı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından göstericiler, kentin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak parlamento binası önünde yürüdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Viyana'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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