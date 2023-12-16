Viyana\'da İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto

Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik havadan ve karadan aralıksız süren saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Başkentin önemli noktalarından Devlet Opera binası önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Kalıcı ateşkes" ve "Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, 19 bine yakın Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda hayatını kaybeden 8 bin çocuğa dikkati çekmek için kefen ve tabut taşındı.

"İsrail tarafından Gazze'de kitlesel katliamlar yapılıyor"

Avusturya'da yaşayan İrlandalı Austen Begert, Gazze halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla gösteriye katıldığını belirterek, "İsrail tarafından Gazze'de kitlesel katliamlar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Begert, daha önce Gazze'de çalıştığını, bölgeyi iyi bildiğini anlatarak, "Orada çok sayıda arkadaşım var, şu an uluslararası suç işleniyor. Oradaki eski dost ve arkadaşlarımla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Filistin halkına destek olmak amacıyla gösteriye katılan İrlandalı müzik grubunun üyesi Emily de "Bizler müzisyeniz ve Filistin'i destekliyoruz. Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu İrlanda müziğiyle vurguluyoruz." diye konuştu.

Emily, İrlanda ve Filistin arasında özel bir bağın bulunduğunu dile getirerek, İrlanda'nın da geçmişte sömürgeleştirildiğini, soykırıma maruz bırakıldığını, benzer bir durumda olan Filistin'in de yanında yer aldıklarını kaydetti.