Viyana'da Özgür Filistin Kongresi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Viyana'da Özgür Filistin Kongresi Yapıldı

Viyana'da 'Özgür Filistin Kongresi', yetkililerin engellemelerine rağmen başarılı bir şekilde gerçekleşti.

05.10.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 gün sürecek "Özgür Filistin Kongresi", yetkililerin engelleme çabalarına rağmen, uluslararası alanda tanınmış konuşmacıların ve davetlilerin yoğun katılımıyla ilk gününü tamamladı.

"Sömürge ve Apartheid'ın Olmadığı Özgür Filistin Kongresi"nin, Viyana Belediyesine ait bir konferans salonunda yapılmasına son anda izin verilmedi. Bunun üzerine konferans, organizatörlerin yedekte tutuğu bir düğün salonunda yapıldı.

Kogrenin organizatörlerinden aktivist Willhelm Lagthaler, basına yaptığı açıklamada, belediyeye ait konferans salonun son anda iptal edilmesinin "Viyana tarzı engelleme yöntemi" olduğuna dikkati çekerek, aldıkları tedbir sayesinde kongreyi yapabildiklerini ifade etti.

Lagthaler, Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Nisan'da yapılması planlanan Filistin Konferansı'nın polis tarafından sonlandırılmasını hatırlatarak, Viyana'da böyle bir yöntemden ziyade dolaylı yollara başvurulduğunu, kendilerinin de buna göre tedbirler aldıklarını anlattı.

Uluslararası alanda tanınmış konuşmacılar söz aldı

Kongrede, İsrail Ulusal Meclisi Knesset'in Filistinli eski milletvekili Hanin Zuabi, Filistin asıllı İngiliz gazeteci ve yazar Azzam Tamimi, Güney Afrikalı eski siyasetçi ve senarist Andrew Feinstein gibi tanınmış isimler konuşmacı olarak katıldı.

Filistin direnişinin ele alındığı ilk panelde konuşan Filistin asıllı İngiliz gazeteci ve yazar Azzam Tamimi, Filistinlilerin yıllardır direniş sergilediğini ve bu direnişin "terör" olarak nitelendirilmek istendiğini ancak 7 Ekim sonrasında bu direnişe ilişkin dünyanın algısının değiştiğini ifade etti.

Tamimi, 7 Ekim'in Filistin direniş tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu, yıllarca Filistin direnişinin bir toprak kavgası, Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki bir gerilim olarak tanımlanmak istendiğini ancak bunun tarihi gerçeklikle bağdaşmadığını belirterek, "Filistin direnişinin Siyonizm ideolojisine karşı özgürlük ve izzet direnişi" olduğunu dile getirdi.

"Batılı gençler Filistin davasının yanında yer alacaklar"

Batılı ülkelerdeki yöneticilerin 7 Ekim sonrası gençlerin, öğrencilerin Filistin direnişine ilişkin hakikatleri daha iyi görmesinden dolayı korktuklarını belirten Tamimi, " Londra, Washington, Paris, Berlin, Batı dünyasının tamamındaki yöneticiler, karar alıcılar korkuyorlar. Çünkü 10 yıl sonra onların çocukları göreve geldiğinde, dünyayı farklı göreceklerinden korkuyorlar. Onların çocukları adalet ve Filistin'in yanında yer alacaklar." görüşünü paylaştı.

"Filistin direnişi, ülkeyi terk etmemek anlamına geliyor"

Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi ise etnik temizlik yapmak isteyen Siyonist düşmanın hedefine ulaşmasını önlemek için yürütülen mücadelenin adının "Filistin direnişi" olduğunu söyledi.

Şafi, İsrail'in kurulduğundan bugüne kadar Filistin halkını yerinden etmeye çalıştığını belirterek, "Bu bağlamda direniş her yönüyle, Filistinlilerin kendi ülkelerinde yaşamalarını sağlamak ve ülkelerini terk etmemeleri için çaba sarf etmek anlamına geliyor." dedi.

Eski Knesset milletvekili Hanin Zuabi de 7 Ekim sonrasında yalnız Filistin'in özgürlüğünün değil dünyadaki bütün adeletsizliklerin konuşulmaya başlandığını ifade etti.

Zuabi, "İsrail, Hamas'a karşı değil Filistin halkına karşı savaşıyor. Bu çok açık. İsrail, Filistinlilerin varlığını kendisi için bir tehdit olarak görüyor. Gazze, Batı Şeria ya da Kudüs, neresi olduğunun bir önemi yok. İsrail içinde 1,5 milyon Filistinli yaşıyor ve bugüne kadar hiçbir zaman taş atmadılar ama buna rağmen İsrail onları tehdit olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın Mera25 Partisi'nin lideri Yanis Varufakis'in çevirim içi olarak katıldığı kongrede, yarın da İsrailli tarihçi ve profesör Ilan Pappe'nin çevirim içi olarak konuşma yapması bekleniyor.

Başta Avusturya Yahudi Cemaati olmak üzere ülkedeki çeşitli siyasi aktörler, Filistin Kongresi'nin yasaklanması için polise baskı yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Konferans, Avusturya, Filistin, Politika, Güncel, Viyana, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da Özgür Filistin Kongresi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular
21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 22:49:14. #1.12#
SON DAKİKA: Viyana'da Özgür Filistin Kongresi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement