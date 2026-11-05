Vize kolaylığıyla Çinli gezginler Türkiye'de küçük gruplarla bağımsız rotalara yöneldi - Son Dakika
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Vize kolaylığıyla Çinli gezginler Türkiye'de küçük gruplarla bağımsız rotalara yöneldi

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Vize kolaylığıyla Çinli gezginler Türkiye\'de küçük gruplarla bağımsız rotalara yöneldi
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Vize muafiyetinin 2 Ocak'ta yürürlüğe girmesi, Çinli turistleri Türkiye'de 2-5 kişilik küçük gruplar halinde bağımsız seyahate yönlendirdi. Ocak-Ağustos'ta gelen Çinli turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28'in üzerinde artışla 363.562 oldu.

İSTANBUL, 5 Kasım (Xinhua) -- Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünün kutlandığı 2026 yılı, 2 Ocak'ta yürürlüğe giren vize muafiyetiyle iki ülkenin turizm ilişkilerinde de yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Sektör temsilcilerine göre seyahat engellerinin ortadan kalkması ve dijital entegrasyonun artmasıyla Çinli turistler, Türkiye'de geleneksel turların ötesine geçerek bağımsız seyahatlere yöneliyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Xinhua'ya yaptığı yazılı açıklamaya göre, yılın ilk yarısında Türkiye'ye yönelik turizmde en yüksek büyüme Çin pazarında kaydedildi. Ocak- Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'in üzerinde artarak 363.562'ye ulaştı. Baidu, WeChat ve Weibo gibi dijital platformların tanıtım faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığını belirten ajans yetkilileri, "Çin Dostu Havalimanı" uygulamalarının ve Alipay gibi yeni ödeme sistemlerinin turizm sektörüne entegre edildiğini vurguladı.

ÖZGÜVENİ YÜKSEK "YENİ NESİL" GEZGİNLER

Turizm sektörü temsilcileri ise bu artışın arkasında yatan sosyolojik değişime dikkat çekiyor. Demco Travel Organizations şirketinin sahibi Nalan Yeşilyurt, vize kolaylığının özellikle dil engelini aşan genç nesil arasında bağımsız seyahatleri artırdığını belirtti.

Yeşilyurt, "Yeni nesil Çinli gezginler, yabancı yayınları ve dizileri yakından takip etmelerinin de etkisiyle akıcı İngilizce konuşuyor ve özgüvenleri çok yüksek. Önceleri büyük kafileler halinde seyahat eden Çinli turistler, artık rezervasyonlarını çevrimiçi platformlardan kendileri yaparak 2 ila 5 kişilik küçük gruplar halinde gezmeyi tercih ediyor" dedi.

Ligarba Turizm Acentası Sahibi ve Türk-Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı ise bağımsız seyahat eden Çinli turistlerin anlık kararlarla hareket ettiğine dikkat çekti. Karslı, "Sırt çantasını alıp rotasını kendi çizen, doğrudan Türkiye'ye uçan genç ve bağımsız bir profil var. Bu durum, seyahat acentelerinin klasik iş modelini zorlasa da turistler doğrudan yerel esnafla, lokantalarla ve ulaşım ağlarıyla etkileşime girdiği için tabana yayılan bir ekonomi yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ANITKABİR, YEDİGÖLLER VE LÜKS GASTRONOMİ

Yeni nesil Çinli turistlerin seyahat pratikleri, deniz, kum ve güneş turizminin ötesine geçerek Türkiye'nin kültürel ve doğal mirasına yöneliyor. İstanbul ve Kapadokya gibi klasik turizm rotalarının dışına çıkıldığını vurgulayan Yeşilyurt, daha az bilinen destinasyonların da ilgi gördüğünü belirtti.

Yeşilyurt, "Çin'deki tarih derslerinde Türkiye'ye de yer veriliyor. Bu nedenle Anıtkabir, Çinli turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Ayrıca Avrupalı turistlerin pek bilmediği Abant ve Yedigöller ile Kızılcahamam kaplıcaları özellikle doğa fotoğrafçılığı amacıyla tercih ediliyor. Öte yandan, maddi durumu çok iyi olan Çinli gezginlerin de sadece Michelin yıldızlı restoranları veya butik şarap rotalarını deneyimlemek için Türkiye'ye geldiğini görüyoruz" diye konuştu.

Çinli turistlerin seyahat takvimi de Türkiye'nin turizmi yılın 12 ayına yayma hedefi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye'de Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen turistlerin sayısı yaz sezonunun sona ermesiyle azalırken Çin'de ekim ayına denk gelen "Altın Hafta" (Ulusal Gün) tatili ile kış mevsiminde kutlanan "Bahar Bayramı", turizmin durgunlaştığı dönemleri canlandırma potansiyeli taşıyor.

Karslı bu durumu, "Klasik pazarların çekildiği ve yaz sezonunun bittiği dönemde gelen Çinliler, oteller ve esnaf için adeta bir 'can suyu' oluyor. Karadeniz gibi yazın kalabalık olan bölgeler sonbaharda boşalırken, Çinlilerin gelişiyle turizm artık on iki aya yayılıyor" sözleriyle özetledi.

"SAYIYA DEĞİL KALİTEYE ODAKLANILMALI"

Sektörün yıllardır telaffuz ettiği "1 milyon Çinli turist" hedefine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan turizm sektörü temsilcileri, turist sayısını artırma çabalarının hizmet kalitesinin önüne geçmemesi gerektiği konusunda hemfikir.

Yeşilyurt, bölgesel güvenlik koşullarının istikrarlı seyretmesi halinde yakın vadede 700.000-750.000 Çinli turiste ulaşılmasının daha gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyor.

Çinli turistlerin yüksek harcama potansiyeline sahip olmakla birlikte hizmet kalitesi konusunda da oldukça talepkar olduğunu hatırlatan Karslı ise önceliğin turist memnuniyeti olması gerektiğini vurguladı.

Karslı, "Sırf 1 milyon rakamına ulaşmak için fiyat kırıp hizmet kalitesini düşürmenin hiçbir anlamı yok. Önemli olan misafirin memnuniyeti. Çinli misafir, odasında su ısıtma cihazı ve sıcak su arar. Kahvaltıda bizim gibi peynir ve zeytin yerine kendi kültürüne yakın alternatifler bekler. Biz bu şekilde nitelikli hizmet, iyi rehberler ve sorunsuz ödeme sistemleri sunduğumuz sürece sayı zaten kendiliğinden artacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
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