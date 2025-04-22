Voleybolcular Bafra\'da Tarihi ve Doğal Güzellikleri Gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Yurt Lig Voleybol Bölge Finalleri için Samsun'un Bafra ilçesine gelen sporcular, ilçedeki tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Turnuvaya Samsun'un yanı sıra Amasya, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Bartın'dan katılan yaklaşık 113 öğrenci sporcu, Bafra'ya geldi.

Bafra Etnografya Müzesi'ni ziyaret eden sporcular, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Öğrencilere gezi ve ziyaretlerinde Bafra pidesi ikram edildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bu hafta voleybolcu gençlerimizi Bafra'mızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Onların hem sportif mücadelelerine destek olmak hem de ilçemizin güzelliklerini göstermek istedik. Gençlerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.