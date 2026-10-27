Volkswagen, Hefei'de 3. Seviye otonom sürüş için gerçek trafik testlerine başladı - Son Dakika
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Volkswagen, Hefei'de 3. Seviye otonom sürüş için gerçek trafik testlerine başladı

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Volkswagen, Hefei\'de 3. Seviye otonom sürüş için gerçek trafik testlerine başladı
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Volkswagen Grubu Çin, Hefei'de kamuya açık yollarda 3. Seviye otonom sürüş testlerine başladı. Gerekli iznin alınmasıyla gerçek trafikte test yapılacak ve büyük ölçekli veri toplanacak; şirket teknolojiyi 2027'ye kadar kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.

HEFEİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki kamuya açık yollarda 3. Seviye otonom sürüş teknolojisi testlerine başladı.

Volkswagen Grubu Çin, pazartesi günü yaptığı açıklamada, gerçek trafik koşullarında test yapılmasına ve büyük ölçekli veri toplanmasına olanak sağlayan gerekli iznin alınmasının ardından test sürüşlerine başlandığını duyurdu. Volkswagen, 3. Seviye otonom sürüş teknolojisini 2027 yılına kadar kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstätter, "Volkswagen için otonom sürüşte güvenlik ve güvenilirlik her şeyden önce gelir. Bu izin sayesinde Hefei'de gerçek trafik koşullarında testler yapabilir ve büyük ölçekte veri toplayabiliriz. Bu da 3. Seviye otonom sürüş teknolojisini kullanıma hazır hale getirme yolunda bir sonraki adımı oluşturuyor" dedi.

Koşullu sürüş otomasyonu olarak da bilinen 3. Seviye otonom sürüş teknolojisi, araçların sürüş görevlerini otomatik olarak yerine getirmesine olanak tanırken, gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir sürücünün hazır bulunmasını gerektiriyor.

Grup ayrıca ilk kapsamlı gelişmiş sürücü destek sistemi Hyper Sense 8'i tanıttı. Volkswagen, 4. Seviye'ye kadar otonom sürüş özelliklerini desteklemek üzere tasarlanan ve C7H olarak bilinen kendi çip üzerinde sistemini de geliştirmeye devam ediyor.

Volkswagen Grubu, Hefei'ye 3,5 milyar eurodan fazla yatırım yaptı. Kent, grubun Almanya dışındaki en büyük araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi olan ve yaklaşık 3.000 Ar-Ge uzmanının çalıştığı Volkswagen Grubu Çin Teknoloji Şirketi'ne de ev sahipliği yapıyor.

Çin'in yeni enerjili araç sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Hefei, aynı zamanda Volkswagen Anhui'ye de ev sahipliği yapıyor. Hefei'de 2025 yılında 1,37 milyondan fazla yeni enerjili araç üretildi. Böylece Hefei, Çin'de en fazla yeni enerjili araç üretilen kent oldu. JAC, BYD ve NIO gibi büyük otomobil üreticilerinin de bulunduğu kent, güç bataryaları, otomotiv elektroniği ve akıllı sürüş teknolojilerini kapsayan geniş bir tedarik zincirine sahip.

Çin, otonom sürüş teknolojisinin kullanımını yasal düzenlemeler çerçevesinde kademeli olarak yaygınlaştırıyor. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Aralık 2025'te Changan Automobile ve BAIC Motor'un Arcfox markası tarafından üretilen, 3. Seviye otonom sürüş teknolojisiyle donatılmış iki elektrikli araç modeline şartlı onay verdi. Bu onaylar kapsamında Changan Automobile'in aracının Chongqing'de, Arcfox'un aracının ise Beijing'de belirlenen yollarda test edilmesine izin verildi.

Kaynak: Xinhua
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