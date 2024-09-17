Von der Leyen\'ın Yeni Ekibi Tartışma Yarattı

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Yeniden AB Komisyonu başkanlığına seçilen Von der Leyen, yeni ekibini açıkladı. Yeni komiserler arasında tartışmalı isimler de var.Geçen Temmuz ayında yeniden Avrupa Birliği(AB) Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'ın yeni ekibi belli oldu. Strasbourg'ta önümüzdeki beş yıl boyunca birlikte çalışacağı komiserlerin listesini açıklayan Von der Leyen'in ekibine aldığı bazı isimler tartışma yarattı. Bunlardan biri Von der Leyen'ın yardımcılığı görevini üstlenecek olan İtalyan politikacı Raffaele Fitto. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin post-faşist partisi Fratelli d'Italia'ya (İtalya Kardeşleri) mensup olan Fitto, Komisyon'da bu göreve getirilen ilk aşırı sağcı politikacı oldu. Meloni, X hesabından yaptığı açıklamada daha önce Avrupa Bakanı olarak görev yapan Fitto'nun komiserliğiyle ülkesinin yeniden merkezi bir rol edinebileceğini ifade etti.

Von der Leyen'ın altı yardımcısından biri olacak olan Fitto'nun, AB'nin mevcut bütçesinin yaklaşık üçte birini oluşturan milyarlarca euroluk bölgesel destek fonlarının dağıtımından sorumlu olması bekleniyor. Yardımlardan özellikle İtalya'nın güneyi gibi daha yoksul bölgeler faydalanıyor.

Fitto'nun bu kilit göreve getirilmesi kimi siyasilerin tepkisini çekerken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu adımdan duyduğu duyduğu memnuniyeti ifade ederek siyasetçiyi "harika bir adam" olarak nitelendirdi.

Parlamento Fitto'ya tepkili

Avrupa Parlamentosu'ndaki merkez-sol grup ise karara tepkili. Liberallerin başkanı Valérie Hayer Fitto'nun bu önemli pozisyona getirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederken Yeşiller ve Sosyal Demokratlar da eleştirilerini dile getirdi. Yeşiller Eş Başkanı Terry Reintke, Von der Leyen'ın Temmuz'da Yeşiller'in oyları sayesinde yeniden seçildiğini hatırlatan Reintke, İtalya'nın bir AB Komiseri hakkı olduğunu kabul etmekle birlikte, Von der Leyen'in "merkezde kalması ve aniden sağa kaymaması" gerektiğini savundu.

Avrupa Sosyal Demokrat Partisi Başkanı René Repasi ise, Başbakan Meloni'nin Von der Leyen'e karşı oy kullanmasına rağmen bir İtalyan'ı yardımcısı yapmasının, Alman siyasetçinin güvenilirliğini zedelediğini savundu.

Fitto'ya yönelik eleştiriler nedeniyle yeni Komisyon'un göreve başlamasının 1 Aralık'ı bulabileceği belirtiliyor. Karar sürecine dahil olma yetkisi bulunan parlamentodaki milletvekilleri, komisyon üyelerinin yeterliliklerini değerlendirerek ardından yeni komisyonu bütünüyle oylama sürecine tabi tutuyor. Geçmişte parlamenterler birkaç kez istenmeyen adayların listeden çıkarılmasını sağlamıştı.

Macron'un son dakika adayı Séjourné

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın müttefiki ve mevcut Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, Von der Leyen'in birinci derecede yardımcı başkanlarından biri olarak görev yapacak bir diğer isim oldu. Macron, Pazartesi günü yaptığı son dakika değişikliğiyle Séjourné'i aday göstermişti. Avrupa iç pazarından ve AB'nin sanayi politikalarından sorumlu olacak olan siyasetçinin selefi Thierry Breton, Von der Leyen ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu görevinden ayrılmıştı.

Ribera'nın yeni görevi: Nükleer enerji konusunda çıkmaza girilir mi?

Mevcut İspanyol Çevre Bakanı Teresa Ribera, AB'nin iklim hedeflerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Sosyal Demokrat siyasetçi yeni iklim yasalarından sorumlu olan muhafazakar Hollandalı Wopke Hoekstra ile iş birliği yapmak zorunda kalacak. Bu iki isim arasında özellikle nükleer enerji konusunda anlaşmazlık yaşanabileceği belirtiliyor. Ribera ayrıca AB Komisyonu'nun rekabet politikalarını yönetecek.

Orban'a yakınlığıyla bilinen Varhelyi yeniden aynı görevde

Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban'a yakın bir isim olan Oliver Varhelyi, son beş yıl içinde Genişlemesinden Sorumlu AB Komiseri olarak bir dizi düşman edinmiş durumda.

Önümüzdeki dönemde de bu görevi üstlenecek olan Varhelyi'ye Ukrayna'nın üyelik çabalarını geciktirdiği yönünde suçlamalar yöneltilmişti. Varhelyi'nin Avrupa Parlamentosu önündeki duruşmasının, AB milletvekillerine açık mikrofonla "aptal" diyerek hakaret etmesi nedeniyle zorlu geçmesi bekleniyor.

Eski Estonya Başbakanı Kallas, Josep Borrell'in halefi oldu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak ise Josep Borrell'den görevi Estonya Başbakanı Kaja Kallas devralacak. AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları geçen Temmuz ayında 47 yaşındaki liberal politikacıyı bu görev için aday göstermişti. Birlik içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı en sert tavrı takınan isimlerden biri olan Kallas, aynı zamanda Ukrayna'nın da en büyük destekçilerinden biri olarak tanınıyor.

AFP/ SÖ,ET

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