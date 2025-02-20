Waltz’dan Ukrayna’ya Barış Çağrısı

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(ANKARA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna'nın "ABD'ye yönelik eleştirilerini yumuşatması gerektiğini" söyledi. Waltz, Washington'un savaşı sona erdirecek bir barış anlaşmasına ulaşmaya çalıştığını belirtti.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı, Fox News'e verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da bulunan nadir toprak elementlerinin ABD'ye verilmesi teklifini işaret ederek, "(Ukrayna'nın) söylemlerini yumuşatması, durumu iyi değerlendirmesi ve o anlaşmayı imzalaması gerekiyor. Ukraynalılara gerçekten inanılmaz ve tarihi bir fırsat sunduk" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, böyle bir anlaşmanın imzalanmasından önce Ukrayna'ya "güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini" belirterek, "Devletimizi satamam" ifadesini kullanmıştı. Zelenski, ayrıca iki ülkenin görüş ayrılıklarını giderebileceğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün Kiev'de Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg ile görüşüyor. Kellogg, daha önce Ukrayna ile ilgili müzakere sürecinin dışında bırakılmaktan şikayet eden Avrupalı liderlere, Fransa ve Almanya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki garantörlüklerinin anlaşmanın devamlılığını sağlayamadığını hatırlatarak, "AB'yi müzakerelerde başarısız olmakla" eleştirmişti. Avrupalı liderler, ABD Başkanı'nın Zelenski'yi "seçimsiz bir diktatör" olarak tanımlamasına da tepki gösterdi.