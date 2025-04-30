Wang Yi: BRICS, Hegemonyaya Karşı Ortak Durmalı - Son Dakika
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Wang Yi: BRICS, Hegemonyaya Karşı Ortak Durmalı

Wang Yi, BRICS ülkelerini hegemonyacılığa karşı sağlam bir duruş sergilemeye çağırdı.

30.04.2025 15:52
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RİO DE JANEİRO, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS ülkelerini hegemonyacılık karşısında sağlam bir ilkeli duruş sergilemeye ve küresel eşitlik ve adaletin korunmasında ana güç görevini üstlenmeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı salı günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS ülkeleri ve ortaklarının katıldığı dışişleri bakanları toplantısında yaptı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın başkanlık ettiği toplantıda dışişleri bakanları ve üst düzey temsilciler, Küresel Güney işbirliğinin güçlendirilmesi ve çok taraflılığın korunması konularını ele aldı.

Wang, hegemonyacılık karşısında BRICS ülkelerinin, ilkeler konusunda kararlı bir duruş sergilemesi ve eşitlik ve adaletin korunmasında ana güç görevini üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Öncelikle Birleşmiş Milletler'in temel rolünün korunması gerektiğine dikkat çeken Wang, "Büyüyen BRICS'in" kapsamlı istişare ile ortak katkı ve faydayı savunmaya devam etmesi, çok taraflı ticaret sistemini koruması ve daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetim sistemi inşa etmesi gerektiğini belirtti.

Wang, ikinci olarak ise anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti. Wang, bu bağlamda BRICS ülkelerinin, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu ilerletmeleri, ayrıca anlaşmazlık ve farklılıkları barışçıl yollarla çözme kararlılığını sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Wang, Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda uluslararası uzlaşı inşa etmek için başta BRICS ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Wang, BRICS ülkelerinin, Arap ve İslam ülkelerinin onay verdiği Gazze'nin toparlanması ve yeniden inşa edilmesi planını desteklediğini ve " Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesi" ilkesini kararlılıkla savunduğunu vurguladı.

Üçüncü olarak, açık ve işbirliğine dayalı bir uluslararası ortamın teşvik edilmesinin önemine işaret eden Wang, BRICS üyelerinin, ortak ülkelerin blokla derinlemesine entegre olmaları ve işbirliğine tam olarak katılmalarına yardımcı olmak üzere kapılarını sonuna kadar açık tutmaları ve içtenlikle yardım teklif etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan dışişleri bakanları, jeopolitik gerilimlerin ve korumacılığın arttığı bir ortamda, çok taraflılığın korunması, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınması ve BM'nin uluslararası sistemdeki merkezi rolünün muhafaza edilmesinin acil öncelik olduğu konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar, "karşılıklı gümrük vergilerinin" küresel tedarik zincirlerini bozacağı ve uluslararası arenada belirsizliği artıracağı yönündeki endişelerini de dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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