Wang Yi Moğolistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Wang Yi Moğolistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Wang Yi Moğolistan\'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor
11.06.2026 14:02
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 13-15 Haziran tarihlerinde Moğolistan'ı ziyaret edecek.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, 13-15 Haziran tarihlerinde Moğolistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wang Yi Moğolistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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