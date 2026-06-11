BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, 13-15 Haziran tarihlerinde Moğolistan'a resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Wang Yi Moğolistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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