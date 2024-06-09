Washington\'da Binlerce Gösterici Biden Yönetimine Gazze Çağrısı Yaptı

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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici, Joe Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulundu.

Beyaz Saray önünde ve çevresinde toplanan binlerce kişi, son dönemin en büyük "Gazze'ye destek" gösterisinde bir araya gelerek Amerikan kamuoyuna mesajlarını bir kez daha dile getirdi.

"Soykırım kırmızı çizgimiz" mottosuyla organize edilen gösteriye Filistinliler ve Amerikalı Arapların yanı sıra Amerikalı diğer gruplar, anti-siyonist Yahudiler, diğer etnik ve dini kökene mensup gruplar katıldı.

Öğlen saatlerinde toplanan ve giderek artan kalabalık, "Gazze'de soykırıma hayır", "İşgali durdurun", "Filistin'e özgürlük" ve "Biden, yalan söylemeyi bırak" sloganları atarak ağırlıklı olarak Biden yönetimine ateşkes çağrısı yapan pankartlar taşıdı.

İsrail'in son saldırılarının protesto edildiği gösteride konuşma yapan organizatörler, ABD yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi derhal kesmesi ve acil ateşkes konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Dev insan zinciri "kırmızı çizgi" çekti

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Beyaz Saray'ın önünden başlayan ve 17. caddeye kadar uzanan alanda yüzlerce kişiden oluşan dev insan zinciri, ellerinde kırmızı bir şerit taşıyarak Biden'a "Gazze konusundaki kırmızı çizgisini" hatırlattı.

"Soykırım kırmızı çizgimiz" pankartları taşıyan göstericiler, benzer sloganlar atarak Gazze konusunda ABD yönetimine "İsrail'e destek vermeme ve silah göndermeyi durdurma" çağrısında bulundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve bölgedeki birçok caddeyi trafiğe kapattığı gösteri, son dönemde Washington'da yapılan en kalabalık Gazze gösterisi olarak nitelendirildi.

"Netanyahu'ya silah göndermeyi bırakın"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan göstericilerden Rob Stephens adlı Yahudi gösterici, Biden yönetiminin Netanyahu yönetimine silah göndermeyi derhal durdurması gerektiğini söyledi.

Holokost'tan kurtulan Yahudi bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan Stephens, "Biden yönetiminin Netanyahu'ya silah göndermeyi ve Filistin halkına yönelik soykırıma silah ve mühimmat tedarik etmeyi durdurmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Stephens, "Benim babam bir toplama kampındakilerin özgür kalmasına yardım etmişti, ben onlar için buradayım çünkü onların, benim ülkemin İsrail'i güçlü şekilde desteklemesinden gurur duymayacaklarına inanıyorum. Bu yanlış, Amerika'nın yapması gereken bu değil." dedi.

Maria Lopez-Silvero adlı Latin Amerika kökenli bir başka gösterici de ABD'nin İsrail'e daha fazla silah yardımı yapmaması gerektiğini vurguladı.

Lopez-Silvero, "Filistin'in bir devletinin olmasını ve Filistin halkına özgürlük istiyorum. ABD'nin Netanyahu'ya ve İsrail'e silah göndermeyi durdurmasını istiyorum çünkü bu silahlar Filistin halkını öldürüyor." diye konuştu.

Abby Pierce adlı genç bir Amerikalı gösterici, "Bence Biden'ın söyledikleri sadece insanları memnun etmek için ancak her ne olursa olsun İsrail'i fonlamaya devam etmek istiyor. Biden, Gazze konusunda kırmızı çizgiye inanmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bob Jeremy adlı siyahi Amerikalı bir gösterici, Amerikalıları savaşa karşı protesto yapmaya çağırarak, "Eğer gerçekten ortalama insanlar dışarı çıkıp protesto yapar, yürüyüş düzenler ve duruş gösterirse ancak o zaman bunu (savaşı) bitirebilirsiniz." dedi.

Monica Poll adlı bir diğer gösterici de bugün sahaya çıktıklarını çünkü Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek istediklerini vurguladı.

Poll, "Biz gerçekten bir ateşkes ve bu savaşın bitmesini istiyoruz. Umarım Biden bu mesajı duyar ve bizim bu konuyu ne kadar önemsediğimizi anlar. Umarım burada ne kadar çok insanın toplandığını ve ne kadar çok insanın kendisiyle İsrail'i destekleme hususunda aynı fikirde olmadığını görür." diye konuştu.