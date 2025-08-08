Wong'dan İsrail'e Gazze Uyarısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal altına alması yönündeki kararının bölgedeki "insani felaketi" artıracağını söyleyerek, Tel Aviv hükümetine kararından vazgeçme çağrısı yaptı.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Wong, İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Wong, açıklamasında "Avustralya, İsrail'e, Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirecek bu yola girmemesi çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Wong, Filistin ve İsrail devletlerinin uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasının kalıcı barışı sağlamanın "tek yolu" olduğunu ifade etti.

Wong, Filistinlileri kalıcı olarak zorla yerinden etmenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Avustralya'nın ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması yönündeki çağrılarını sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.