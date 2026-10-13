Xi, Estonya Cumhurbaşkanı Madise'ye kutlama mesajında 35. yılı vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Xi, Estonya Cumhurbaşkanı Madise'ye kutlama mesajında 35. yılı vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xi, Estonya Cumhurbaşkanı Madise\'ye kutlama mesajında 35. yılı vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, göreve başlayan Estonya Cumhurbaşkanı Ülle Madise'ye kutlama mesajı gönderdi. Xi, mesajında diplomatik ilişkilerin 35. yıldönümünü fırsat bilerek siyasi güveni güçlendirmek ve işbirliğini genişletmek için Madise ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Estonya Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Ülle Madise'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Çin ile Estonya arasındaki geleneksel dostluğa dikkat çekerek, ikili ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir gelişim sergilediğini ifade etti. İki ülke arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinde sürekli ilerleme kaydedildiğini belirten Xi, bunun her iki halka fayda sağladığını söyledi.

Çin-Estonya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmek, halklar arası ve kültürel etkileşimi derinleştirmek ve ikili ilişkilere günümüz koşullarına uygun yeni boyutlar kazandırmak üzere Madise ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaXi JinpingPolitikaEstonyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:52
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü Nedeni inanılır gibi değil
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:07:22. #7.12#
SON DAKİKA: Xi, Estonya Cumhurbaşkanı Madise'ye kutlama mesajında 35. yılı vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei