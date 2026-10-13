Xi, Estonya Cumhurbaşkanı Madise\'ye kutlama mesajında 35. yılı vurguladı

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Estonya Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Ülle Madise'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Çin ile Estonya arasındaki geleneksel dostluğa dikkat çekerek, ikili ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir gelişim sergilediğini ifade etti. İki ülke arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinde sürekli ilerleme kaydedildiğini belirten Xi, bunun her iki halka fayda sağladığını söyledi.

Çin-Estonya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmek, halklar arası ve kültürel etkileşimi derinleştirmek ve ikili ilişkilere günümüz koşullarına uygun yeni boyutlar kazandırmak üzere Madise ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.