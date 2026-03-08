Xi Jinping'den Ordu İçin Siyasi Sadakat Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Xi Jinping'den Ordu İçin Siyasi Sadakat Vurgusu

Xi Jinping\'den Ordu İçin Siyasi Sadakat Vurgusu
08.03.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, orduda siyasi sadakatin artırılmasının önemini açıkladı.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, orduda siyasi sadakatin artırılmasının eşsiz özellikteki güçlü yanlarından tam olarak yararlanılmasının önemi vurgulayarak, ulusal savunma ve silahlı güçlerin modernizasyonunun kararlı ve sürdürülebilir şekilde ilerletilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu çerçevesinde cumartesi günü düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Çin Halk Silahlı Polis Kuvvetleri heyetinin genel kurul toplantısında konuşma yaptı.

Xi, toplantıda konuşma yapan altı Ulusal Halk Kongresi üyesinin ardından söz aldı.

Xi, 2012 yılında düzenlenen 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana ÇKP Merkez Komitesi'nin, siyasi reformları güçlendirmek ve ordunun siyasi sadakatini benzeri görülmemiş bir kararlık ve yoğunlukla ilerletmek üzere silahlı kuvvetlere önderlik yaptığını ve bu çerçevede önemli başarılara imza attığını belirtti.

Partiye sadık olmayanlara ve yozlaşmış unsurlara orduda yer olmaması gerektiğini vurgulayan Xi, yolsuzlukla mücadelenin sarsılmaz şekilde ilerletilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Xi, 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) henüz başlarındayken sıkı denetime yönelik titiz kurallar oluşturulmasına ve fon akışları, yetki kullanımı ve kalite kontrol gibi kilit öneme sahip alanların yakın şekilde izlenmesine yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Ulusal Savunma, Xi Jinping, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Ordu İçin Siyasi Sadakat Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 13:56:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Xi Jinping'den Ordu İçin Siyasi Sadakat Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.