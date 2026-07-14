Xi Jinping'in Yönetimi Kitabı Bişkek'te Tanıtıldı - Son Dakika
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Xi Jinping'in Yönetimi Kitabı Bişkek'te Tanıtıldı

Xi Jinping\'in Yönetimi Kitabı Bişkek\'te Tanıtıldı
14.07.2026 16:40
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Kırgızistan'da düzenlenen etkinlikte Xi Jinping'in kitabı, Çin-Kırgız işbirliğini vurguladı.

BİŞKEK, 14 Temmuz (Xinhua) -- " Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" adlı kitabın 5. cildi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Katılımcılar, pazartesi günü düzenlenen etkinliğin Shanghai İşbirliği Örgütü'nün 25. kuruluş yıldönümüne denk gelmesi dolayısıyla, iki ülkeden ve örgüte üye ülkelerden farklı kesimlerin temsilcilerinin kitap hakkında görüş alışverişinde bulunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Çin modernleşmesinin teori ve uygulamalarını sistematik şekilde ortaya koyan bu önemli eser, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonu ve planını tüm canlılığıyla gözler önüne seriyor. Eser, Çin modernleşmesini ve çağdaş Çin'i anlamak için yetkin bir kaynak niteliği taşıyor.

Eser ayrıca, Çin ile Kırgızistan'ın yönetişim deneyimleri konusundaki etkileşimlerini derinleştirmeleri ve kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeleri açısından önemli bir kılavuz işlevi görüyor.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Çin Uluslararası İletişim Grubu ve Çin'in Kırgızistan Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, iki ülkedeki siyasi partiler, medya kuruluşları, düşünce kuruluşları ve diğer kesimlerden yaklaşık 300 temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Kırgızistan, Xi Jinping, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'in Yönetimi Kitabı Bişkek'te Tanıtıldı - Son Dakika

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