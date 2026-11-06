Xinhua Başkanı Fu, Beijing\'de Antara ve Jiji Press ile yapay zeka işbirliğini görüştü

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Endonezya'nın Antara Haber Ajansı Başkanı Abdul Hakim ve Japonya'nın Jiji Press ajansının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdürü Kişida Yoşiki ile perşembe günü ayrı ayrı görüştü.

Fu, aynı gün Zambiya Haber ve Enformasyon Hizmetleri Direktörü Loyce Mkwayaya Saili'nin de aralarında bulunduğu Afrika'nın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileriyle de grup toplantısı yaptı.

Dünya Medya Zirvesi'ne çeşitli ülkelerden katılan medya yöneticilerini Çin'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Fu, küresel medya topluluğunun önemli buluşmalarından biri olan zirvenin bu yıl Xinhua'nın kuruluşunun 95. yıl dönümüne denk geldiğini söyledi.

Zirvenin "Akıllı Çağda Medya: Uzlaşıdan Eyleme" temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Fu, Xinhua'nın, haber toplama ve hazırlama süreçlerinde yapay zekadan nasıl daha etkin yararlanılabileceğini derinlemesine incelemek ve gazeteciliğe duyulan güveni birlikte korumak amacıyla zirveye katılan medya kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Fu, halklar arasındaki bağları güçlendirmek ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine olumlu ve yapıcı katkılarda bulunmak amacıyla medya kuruluşlarıyla işbirliğini daha da ilerletmek istediklerini ifade etti.

Antara Haber Ajansı Başkanı Hakim de Xinhua Haber Ajansı'nın 95. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, iki ajansın uzun süredir dostane işbirliği içinde olduğunu ve Xinhua'nın teknoloji aracılığıyla haber toplama ve hazırlama süreçlerini geliştirmeye yönelik başarılı uygulamalarından faydalanmak istediklerini söyledi. Xinhua'nın küresel medya kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmede oynadığı önemli rolü takdir ettiklerini kaydeden Hakim, iki ajans arasındaki işbirliğini çok taraflı bir çerçevede güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Japonya'nın Jiji Press ajansının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdürü Kişida ise Çin'de düzenlenen zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Medya kuruluşlarının karşı karşıya olduğu ortak zorluklardan biri olan yapay zekanın habercilikte daha etkin kullanılmasının zirvenin temel gündem maddeleri arasında olduğunu belirten Kişida, bu alanda Xinhua ile işbirliğini güçlendirmeyi umduklarını ifade etti.

Afrikalı medya temsilcileri de Xinhua'nın küresel çapta etkili bir medya kuruluşu olduğuna dikkat çekti. Temsilciler, Afrika'daki medya kuruluşlarının haber toplama ve hazırlama süreçlerinin modernizasyonunu hızlandırmak, yeni teknolojileri kullanma ve multimedya içerik üretme kapasitelerini artırmak ve seslerini daha güçlü duyurmalarını sağlamak amacıyla Xinhua ile tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Xinhua'nın aynı gün Gabon Haber Ajansı ve Lesotho Haber Ajansı ile imzaladığı işbirliği anlaşmaları çerçevesinde taraflar, haber alışverişi ve personel değişimi gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.