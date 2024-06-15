Xinhua Haber Ajansı ve UNICEF Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
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Xinhua Haber Ajansı ve UNICEF Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, UNICEF'in New York'taki merkezinde Genel Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden ile bir araya gelerek işbirliği mutabakatı imzaladı. İki kuruluş arasındaki uzun süredir devam eden dostane işbirliği, çocuk haklarının korunması ve sağlıklı gelişimlerinin teşvik edilmesi gibi uluslararası kamu yararı etkinliklerine katkı sağlamıştır. İmza etkinliğiyle birlikte Xinhua ve UNICEF arasındaki stratejik ortaklık daha da güçlenerek habercilik ve tematik faaliyetler alanında yeni bir başlangıç yapmayı hedeflemektedir. Xinhua, gelecekte UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmeye devam edecek ve daha yenilikçi yöntemlerle halkların refah düzeyinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

15.06.2024 15:31
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NEW YORK, 15 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) New York'taki merkezinde uluslararası işbirliğinden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden ile Perşembe günü bir araya geldi.

Fu ve Van der Heijden, UNICEF ve Xinhua Haber Ajansı arasında Mutabakat Zaptı'na imza attı.

Fu, Xinhua'nın UNICEF ile uzun süredir dostane işbirliği sürdürdüğünü belirterek, "UNICEF, Xinhua ile işbirliği ilişkisi kuran ilk BM kuruluşları arasında yer aldı" dedi.

2009 yılında işbirliği mutabakatı imzalayan taraflar, o tarihten bu yana çok sayıda büyük ölçekli uluslararası kamu yararı etkinliğini ortaklaşa düzenledi.

Fu, "Xinhua, UNICEF'in desteğiyle çocuk haklarının korunması ile sağlıklı gelişimlerini teşvik eden, çocuklarla ilgili konularda uluslararası farkındalığı etkili şekilde artıran, olumlu sosyal geri dönüşler elde eden ve yaygın beğeni toplayan küresel gazetecilik faaliyetleri yürüttü" dedi.

Fu, Xinhua ve UNICEF arasındaki stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açarak habercilik ve tematik faaliyetler alanındaki işbirliğini daha da güçlendirmek için yeni bir başlangıç yaratacağından dolayı imza etkinliğini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Xinhua'nın gelecekte UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini söyleyen Fu, halkların refah düzeyinin iyileştirilmesine daha fazla katkıda bulunmak için daha yenilikçi işbirliği yöntemlerini araştıracaklarını belirtti.

Fu, Çin'deki UNICEF ofisine, 5. Dünya Medya Zirvesi'ne katılmak ve konuşma yapmak üzere bir temsilci gönderdiği için teşekkür etti ve UNICEF liderlerini Çin'i ziyaret etmeye, 6. Dünya Medya Zirvesi'ne katılmaya ve Xinhua'yı ziyaret etmeye davet etti.

Van der Heijden, UNICEF ve Xinhua arasındaki uzun süreli dostane işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Xinhua'nın uluslararası bir haber ajansı olarak UNICEF'in küresel inisiyatiflerinin geliştirilmesi ve tanıtılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Yetkili, "UNICEF, küresel çocuk inisiyatiflerinin sağlıklı gelişimini ortaklaşa teşvik etmek için Xinhua ile işbirliğini daha da güçlendirecek" dedi.

Van der Heijden ayrıca, Fu'ya BM'nin çocuk inisiyatiflerine verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi sundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xinhua Haber Ajansı ve UNICEF Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika

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