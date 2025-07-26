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Yabancı Öğrenciler Türkçe Öğreniyor

Yabancı Öğrenciler Türkçe Öğreniyor
26.07.2025 11:59
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Van YYÜ yaz okulunda yabancı öğrenciler, Türkçe öğrenirken yöresel şarkılarla kültürü yaşıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Yunus Emre Enstitüsünce açılan yaz okulunda Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, yöresel şarkıları seslendirerek dillerini geliştiriyor.

Van YYÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER), enstitünün işbirliğiyle açılan yaz okuluna katılan 14 ülkeden 14 öğrenci, eğitmenlerden Türkçe eğitimi alıyor.

Belirlenen program dahilinde derslere katılarak Türkçe öğrenen kursiyerler, eğitmenlerin desteğiyle öğrendikleri yöresel şarkıları da seslendiriyor.

Derslerden sonra gezilere katılarak kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Üniversite yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'ni gezen öğrenciler, Muradiye ilçesinde Kırgız Türklerinin oluşturduğu Atayurt'ta yöresel kıyafet giydi, at binip ok attı.

"Öğrenciler gönül elçilerimiz oldu"

TÖMER Müdürü Prof. Dr. Zeki Taştan, AA muhabirine, Yunus Emre Enstitüsünün Türkçeyi dünya çapında öğreten önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Merkezlerinde açtıkları kursta 14 ülkeden gelen öğrencilere Türkçe öğrettiklerini belirten Taştan, şunları kaydetti:

"Farklı ülkelerden gelen, birbirlerinin dilini, kültürünü bilmeyen öğrencileri misafir ediyoruz. Türkçe öğretiyor, geri kalan zamanda ise kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Mesele, sadece Türkçeyi öğretmek değil. Onlara kültürümüzü, tarihimizi, edebiyatımızı, sanatımızı, doğamızı, tarihi mekanlarımızı anlatmak. İlimizi geziyor, geleneksel sanatlarımızla buluşuyorlar. Akdamar Adası'na, Hüsrev Paşa Camisi'ne, Erciş ilçesine götürdük. Güzel bir sinerji yakaladılar. Öğrencilerin anlaşmaları çok önemli. Birbirlerini çok sevdiler. Van'ın kahvaltısına, yemeklerine, havasına, suyuna hayran kaldılar. Temmuzun en sıcak döneminde olmamıza rağmen serin bir havada vakit geçiriyorlar. İlimize tekrar geleceklerini söylediler. Tüm kurumlarımız misafir ediyor. Öğrenciler gönül elçilerimiz oldu. Biz de onları çok sevdik. Sesi güzel olanlar var. Kursta öğrendikleri türküleri severek seslendiriyorlar. Bu sayede dillerini de geliştiriyorlar."

"Doğası, yemekleri çok güzel"

Yunus Emre Enstitüsünde rehberlik yapan Cansu Aydın ise Türkçe sevdalısı öğrencilere ülkenin kültürünü tanıttıklarını anlattı.

Kursta alanında uzman öğretmenlerin ders verdiğini ifade eden Aydın, "Öğrenciler yöreye özgü yemeklerin tadına baktı, tarihi yerleri, müzeyi gezdi. Gittiğimiz her yerde öğrencilere uzmanlar tarafından bilgi veriliyor. Kültür elçilerimizle programımız güzel bir şekilde devam ediyor. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan yaz okuluna katılan Arina Aseeva ise Van'ı çok güzel bulduğunu söyledi.

Kursta keyifli zaman geçirdiklerini belirten Aseeva, "Türkçeyi öğreniyorum. Van'ın sadece adını duymuştum. Burayı gezdikten sonra çok beğendim. Doğası, yemekleri çok güzel, insanları çok iyi. Yöresel yemeklerden keledoşu çok lezzetli buldum. Kursumuz yaklaşık iki hafta önce başladı. Çok verimli geçiyor." diye konuştu.

Ürdün'den gelen Ola Ashajahey de yaz okulunda güzel anılar biriktirdiklerini anlatarak, "Yunus Emre Enstitüsüyle üç yıl önce tanıştım. Türkoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Buraya gelmeden önce kaygılıydım. Şehrin adını duymamıştım. Burayı gördükten sonra 'iyi ki geldim' dedim. Burada yeni arkadaşlar edindim. Küçük bir aile olduk. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sırbistanlı Teodora Jovanovic ise Türkçe öğrendiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Derslerin iyi geçtiğini aktaran Jovanovic, "Her gün Türkçe konuşuyoruz. Van Gölü'nü çok duydum. Vanlı arkadaşlarım bana 'Van'a bir gün gelirsen çok beğeneceksin' demişlerdi. Öyle de oldu. Van'ı çok sevdim. Van'ın kalesini, müzesini, çarşısını gezdik. Akdamar Adası'na gittik. Çok beğendim. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma, aileme Van'a gelmelerini tavsiye edeceğim." dedi.

Meksikalı Ricardo Montoya da "Yapay zeka üzerine doktora yapıyorum. Burada olduğum için mutluyum. Burası evimiz gibi. Herkes çok ilgili. Hocalarımın sayesinde Türkçeyi öğreniyorum. Türküler öğrendik. Buranın insanları misafirperver. Burada doğal bir klima var sanki. Havası çok serin. Kahvaltısı çok zengin, otlu peyniri çok lezzetli, yemekleri çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

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