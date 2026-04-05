Yağışlara kısa bir mola! Tarih verildi, İstanbul'a 3 günlük bahar havası geliyor

05.04.2026 09:42
Yurt genelinde etkisini azaltan yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye yaklaşırken, çarşamba gününden itibaren yeniden düşüş bekleniyor. Meteoroloji, bazı bölgeler için sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Yurt genelinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlar kısa süreliğine etkisini azaltırken, hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçiyor. Özellikle Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların artması dikkat çekerken, İstanbul’da termometrelerin 20 dereceye yaklaşması bekleniyor. Ancak bu ılıman hava uzun sürmeyecek; çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda yeniden düşüş öngörülüyor.

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in büyük bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Ayrıca Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde de sağanak görülecek.

Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde etkili olacak. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar, kar erimesine bağlı risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

ÇARŞAMBADAN SONRA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji’nin haftalık tahminine göre, hava sıcaklıkları kısa süreli yükselişin ardından çarşamba gününden itibaren yeniden düşüşe geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hafta ortasından sonra azalması bekleniyor.

YARIN (6 MART PAZARTESİ) HAVA NASIL OLACAK?

Yarın itibarıyla yağışlar etkisini azaltacak ve daha az ilde görülecek. Sıcaklıklar ise ülke genelinde artışını sürdürecek. Büyük şehirlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul’da 18, Ankara’da 16 derece ölçülmesi beklenirken, İzmir ve Antalya’da sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıkacak. Bursa’da ise hava 19 derece olacak.

Rüzgarın İstanbul’da hafif poyraz şeklinde esmesi beklenirken, İzmir’de daha kuvvetli hissedilecek. Antalya’da ise yer yer sağanak geçişleri devam edecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Valla alalım biramızı geçelim sahile şöyle Adalara karşı biraz kafa dinleyelim.. :) 10 8 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    kartal pendik ve adalar da çığ beklentisi varmis 1 4 Yanıtla
  • f.saray114400 f.saray114400:
    Nisan ayı degilmi 6 Mart yazmış 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
