Yağışlı Hava Bekleniyor

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Meteoroloji, yeni haftada yurt genelinde sağanak yağışlar olacağını açıkladı.

15.09.2024 17:47
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 5 günlük periyotta yurt genelinde nasıl bir havanın hakim olacağını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Tekin, "Yeni haftada ülkemiz yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Özellikle ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak yağışları göreceğiz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli yağışların hangi bölgelerde görüleceğini anlattı. Mevsimsel tahminlere göre ekim, kasım ve aralık aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Yeni haftada ülkemiz yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Özellikle ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak yağışları göreceğiz. Bu yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarına düşüyor. Geçtiğimiz hafta ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yeni haftada ülke genelinde mevsim normalde civarında seyredecek. Yağışlara bakıldığında pazartesi günü Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışları görmek mümkün olacak. Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ardahan çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde ise yağışlar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacak. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Salı gününe bakıldığında Trakya, Çanakkale çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeylerinde yağışları görmeye devam edeceğiz. Yağışlar Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacak. Yine çarşamba, perşembe, cuma günü ise ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek.

Üç büyük şehirde hava durumu nasıl olacak?

Başkente bakıldığında, pazartesi, salı ve çarşamba günü yağış beklemiyoruz. Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 27-28 derece arasında seyredecek. İstanbul'da pazar günü akşam saatlerine kadar özellikle boğaz çevresi ve Avrupa yakasında yağışlar kuvvetli olabilir. Buradaki vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Pazartesi günü de yağış İstanbul'da devam edecek. Fakat kuvvetli bir yağış söz konusu olmayacak. Salı günü ara verecek, çarşamba günü ise yağışı yine İstanbul'da göreceğiz. Hava sıcaklığı ise üç gün boyunca yine 27-28 derece arasında olacak. İzmir'e bakıldığında ise üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu açık geçecek. Hava sıcaklığı ise 29-30 derece arasında olacak.

Şu anki haftalık tahminde hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Fakat mevsimsel tahmine bakıldığında ekim, kasım ve aralık aylarında hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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