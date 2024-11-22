Yağlı Güreş Birliği Toplantısı Gerçekleşti

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(BALIKESİR) - Yağlı Güreş Birliği kasım ayı meclis toplantısında konuşan Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, güreşin yaşatılması gerektiğini belirterek, "Ata sporumuz yağlı güreşlerimizin geliştirilerek yaşatılması, ancak ve ancak tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iş birlikleri ve dayanışma ile mümkün" dedi.

Yağlı Güreş Birliği kasım ayı meclis toplantısı, Onhann Thermal Resort Spa Hotel'de gerçekleştirildi. Ahmet Akın başkanlığında yürütülen toplantıya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Yağlı Güreş Birliği üyeleri katıldı. Gündem maddelerinin görüşülüp onaylanmasıyla Antalya Korkuteli Belediyesi ve Manisa Gölmarmara Belediyesi de birliğe üye oldu. Yağlı Güreş Birliği Denetleme Kurulu'na ise Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Derince Belediye Meclis Üyesi İbrahim Karnıaçık, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aydın Saldız ve Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Cuma Güzel seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Yağlı Güreş Birliği'nin kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalarıyla, yağlı güreşe büyük katkılar sunduğunu söyledi. Asırlardır süregelen, milletin de ortak değeri olan yağlı güreşlerin sürdürülebilir olması için belediyelerin ve belediye başkanlarının çabalarıyla önemli adımlar atıldığını belirten Akın, şöyle konuştu:

"Bu katkılar dolayısıyla ata sporumuz olan yağlı güreşlerimizi yaşatıp geleceğe aktarma çabası içindeki herkese teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü bugün itibari ile 64 belediyenin üyesi olduğu Yağlı Güreş Birliğinin Başkanı olarak yapıyorum. Ayrıca bu teşekkürü, 'Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm' diyerek, Ulu Önder'imiz Atatürk'ün şerefli takdirlerini kazanan Cihan Şampiyonu Pehlivanı'mız Kurtdereli Mehmet'in memleketi Balıkesir'in Belediye Başkanı sıfatıyla yapıyorum. O Kurtdereli Mehmet Pehlivan ki sarf ettiği bu sözler üzerine Gazi tarafından gönderilen çeki bankaya verip parasını almak yerine, Ulu Önder'imizin imzasının bulunduğu bu belgeyi, bir şeref madalyası gibi saklamıştır."

Yağlı Güreş Birliği ve belediyelerin, pehlivanları her anlamda desteklemek için var gücüyle çalıştığını da sözlerine ekleyen Akın, şöyle devam etti:

"Çeşitli proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Ata sporumuz yağlı güreşlerimizin geliştirilerek yaşatılması, ancak ve ancak tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iş birlikleri ve dayanışma ile mümkün. Bu doğrultuda yağlı güreşlerimizi yüceltmek, desteklemek ve gelecek nesillere aktarabilmek için burada bulunan, bulunamayan tüm paydaşların ve birliğimizin dayanışma içerisinde olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ortak milli değerimiz olan yağlı güreşlerimiz ile ilgili olarak üzerimize düşen ortak sorumluluklar ve atmamız gereken pek çok adım var. Bu kadim geleneğimizi yaşatmak, yağlı güreşlerimiz ile ilgili her türlü girişime destek olmak, geçmişimize olan vefamız ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise toplantıya görüntülü bağlanarak, salondaki kalabalığa hitap etti. Yavaş, "İnşallah el birliğiyle bize emanet edilen bu sporu gelecek kuşaklara gayet namuslu, edepli bir şekilde hep birlikte taşıyacağız. Emeklerinizden dolayı herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.