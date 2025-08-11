Yahudi Akademisyenlerden İskoç Üniversitelerine Çağrı - Son Dakika
Yahudi Akademisyenlerden İskoç Üniversitelerine Çağrı

11.08.2025 15:43
İskoçya'daki Yahudi akademisyenler, üniversitelerden İsrail’e yatırımları çekmelerini istedi.

İskoçya'daki üniversitelerde görev yapan bir grup Yahudi akademisyen, kurumlarına İsrail'den yatırımlarını tamamen çekmeleri ve Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın (IHRA) "antisemitizm" tanımını reddetmeleri çağrısında bulundu.

"The National" gazetesinin haberine göre, İskoçya genelindeki yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyen ve araştırmacıları bir araya getiren İskoç Üniversiteleri Yahudi Personel Ağı'ndan yapılan açıklamada, IHRA'nın antisemitizm tanımının, " Gazze'de yaşanan soykırım karşısında İsrail'e yönelik eleştirileri bastırmak için araçsallaştırdığı" belirtildi.

"22 aydır süren Gazze soykırımı karşısında, IHRA tanımının araçsallaştırılmasıyla İsrail eleştirisinin susturulmasının, akademik özgürlük ve çoğulculuğa verdiği zararı net şekilde görüyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bu tanımın, Yahudiler ile siyonizm arasında yanlış eş değerlik kurduğu ve aralarında İsrailli muhaliflerin de bulunduğu Yahudileri kesin olarak karşı çıktıkları soykırımla ilişkilendirdiği vurgulandı.

" Filistin'i desteklemenin Yahudilerin güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki imayı reddediyoruz." görüşüne yer verilen açıklamada, aralarında İsrailli muhaliflerin de bulunduğu birçok üyenin, İsrail'in Filistin halkına yönelik işgalini, baskısını ve soykırımını sert şekilde eleştirdiği kaydedildi.

Üniversitelerden 3 adım atmaları istendi

Açıklamada, İskoç Üniversiteleri Yahudi Personel Ağı'nın üniversitelerden 3 adım atmalarını talep ettiği bildirildi.

Bu adımların, "IHRA tanımının reddedilmesi ve antisemitizmin mevcut eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları çerçevesinde ele alınması", "İsrail devletiyle bağlantılı tüm kurum ve kuruluşlardan yatırımların tamamen çekilmesi", "Filistinli akademisyen ve kurumlarla aktif işbirliği yapılarak Gazze'de İsrail'in neden olduğu akademik yıkımın ardından yükseköğretimin yeniden inşasına katkı sağlanması" olduğu belirtildi.

IHRA, "Antisemitizm, Musevilere yönelik belli bir algıdır ve bu, kendini Musevilere duyulan nefret duygusu olarak gösterebilir. Söylem düzeyindeki veya fiziksel şiddetle dışa vurulan antisemitik davranışlar, Musevi olan veya olmayan kişiler ile bunların mallarını ya da Musevi toplum ve din kuruluşlarını hedef alabilir." tanımını kullanıyor.

IHRA'nın antisemitizm tanımı, İsrail hükümetini eleştirenlerin bu tanım aracılığıyla susturulmak istendiği gerekçesiyle birçok akademisyen, insan hakları savunucusu ve kurum tarafından eleştiriliyor.

Kaynak: AA

