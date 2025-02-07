Yahudi Gruplardan Trump'a Tepki

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NEW ABD'deki reformcu Yahudi toplulukları, Başkan Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri zorla yerinden etme planının bölgesel istikrarsızlığa yol açacağını belirtti.

Aralarında Reform Yahudiliği Birliği, Amerikan Hahamlar Merkez Konferansı ve Reform Yahudiliği Kadınları adlı derneklerin de bulunduğu 7 ABD'li Yahudi kuruluşu, yazılı açıklama yaparak, "Trump'ın, Gazze Şeridi'ne bir gayrimenkul geliştirme planı çerçevesinde el koyma önerisini şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Açıklamada, "Bu ister spontane bir söylem isterse ciddi bir planın ilk tohumu olsun, gerçekçi değildir ve tehlikelidir. 2 milyon Filistinlinin Gazze'den belirsiz yerlere nakledilmesi ve ABD'nin Gazze üzerinde hakimiyet kurması, ayrı bir bölgesel istikrarsızlığa yol açacaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu planın, İsrail için "ciddi güvenlik riskleri" oluşturacağının vurgulandığı açıklamada, bu düşüncenin, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını "zayıflatacağına", mevcut ateşkesin ve esirleri serbest bırakma anlaşmasının geleceğini "tehlikeye atacağına" işaret dildi.

Reformcu Yahudi grupların ortak imzaladığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasının "ne stratejik ne de ahlaki" bir eylem olarak görüleceği belirtildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.