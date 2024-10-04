Yahya Kemal Beyatlı\'nın Diplomat Yılları Sergisi

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İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Diplomat Şair Yahya Kemal Beyatlı" sergisi, usta edebiyatçının elçilik yıllarına ait fotoğraf, görsel, mektup ve el yazısı örnekleri görme imkanı sunuyor.

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Tanıtım ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ömür Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rami Kütüphanesi'nde açılan serginin 6 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacağını söyledi.

Sergide, büyük şair Beyatlı'nın diplomat yönüne odaklandıklarını belirten Karslı, "Yunus Emre Enstitüsü, Yahya Kemal Enstitüsü ve İstanbul Fetih Cemiyeti, birlikte bir iş üretmeye karar verdik. Enstitü olarak kendilerine başvurduğumuzda onlar da bize Yahya Kemal arşivini açarak arşivdeki diplomatlığa dair belgeleri sundu." dedi.

"Üç farklı Avrupa şehrinde elçilik yapmış"

Karslı, belgeleri yeni bir görsel dile kavuşturarak sergiyi hazırladıklarını aktararak, "Yahya Kemal Beyatlı 1926-1933 yılları arasında üç farklı Avrupa şehrinde elçilik yapmış. Bunlardan biri Varşova, diğeri Madrid, bir diğeri de Lizbon." şeklinde konuştu.

Yahya Kemal Beyatlı'nın 1948-1949 yıllarında Pakistan Büyükelçisi olarak görev yaptığının altını çizen Karslı, şu bilgileri verdi:

"Bunun ayrıca altını çizmek gerekiyor. Çünkü Pakistan'da büyükelçi olarak görev yapan ilk Türk kendisi. Bu sergide, şairimizin 4 farklı bölgede yaptığı elçilik yıllarına dair fotoğraflar, anılar, arşiv malzemesi, mektuplar ve diğer görselleri yeni bir dille sunmaya çalıştık."

"Rami Kütüphanesi'nin kitlesi kozmopolit"

Serginin Rami Kütüphanesi'nde olmasının bir avantaj olduğuna işaret eden Karslı, "Çünkü Rami Kütüphanesi'nin kitlesi kozmopolit, farklı yaşlardan birçok insan geliyor. Öğrenci de uzman akademisyen de gelebiliyor." ifadesini kullandı.

Ömür Karslı, serginin sadece şaire ya da edebiyata meraklı olanlara değil, öğrencilere ve uzman akademisyenlere de hitap ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sergiye geldiklerinde şairimizin diplomat yönüne dair görseller eşliğinde yeni bir bilgilenmeye kavuşacaklar. Aynı zamanda sergiye yerleştirdiğimiz Yahya Kemal'in kendi sesinden dillendirdiği şiirlerini duyarak, diplomatlığıyla şairliği arasındaki ilişkiye dair yeni bir bakış edinebilecekler."

"Daha geniş kapsamlı bir sergi oldu"

Yahya Kemal Beyatlı'nın diplomat yönünü göstermesi açısından serginin önemli olduğunu vurgulayan Karslı, "Daha önce Pakistan'da Yunus Emre Enstitüsü olarak bir sergi açmıştık. Fakat bu sergide sadece Pakistan'daki büyükelçilik yıllarına odaklanmıştık. Bu sefer sergiyi genişlettik. Yeni bir konseptle 4 farklı ülkede ve 4 farklı şehirdeki bütün diplomatik yıllarına bakan, daha geniş kapsamlı, geniş bakış açısına sahip bir sergi oldu." dedi.

Karslı, devlet hizmeti açısından Yahya Kemal'in diplomatik görevinin önemli olduğunun altını çizerek, "Fakat burada bizim dikkatimizi çeken bir başka unsur da Yahya Kemal'in diplomatik görevlerinden mülhem bazı şiirler üretmesi. Özellikle Varşova'dayken yazdığı 'Kar Musikileri' önemli şiirlerinden biri." diye konuştu.

Sergi hakkında?

Sergide, Beyatlı'nın 1926-1933'te, elçilik yıllarının yanı sıra Varşova, Madrid ve Lizbon'da görev yaptığı dönemlere ait bilgi ve görseller, arşivlerden gün yüzüne çıkarılmış fotoğraf, belge, mektup ve anılar yer alıyor.

Unutulmaz şairin diplomatik yönüyle ele alındığı sergi, Rami Kütüphanesi F1 Sergi Salonunda ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Festivali, 100'den fazla mekanda 500'ü aşkın etkinliğe ev sahipliği yapıyor.