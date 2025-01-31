Yalova Belediyesi'nden Köpüklenme Açıklaması - Son Dakika
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Yalova Belediyesi'nden Köpüklenme Açıklaması

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Yalova Belediyesi, Kurtköy derivasyonunda meydana gelen suda köpüklenme olayı sonrası bir açıklama yaparak, durumu hijyen amacıyla kontrol altına aldıklarını belirtti. Başkan Gürel, suda kimliği belirsiz kişilerce bırakılan bir madde nedeniyle köpüklenme yaşandığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

31.01.2025 13:41  Güncelleme: 13:46
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Yalova Belediyesi'nden suda köpüklenmeyle ilgili açıklama

YALOVA - Yalova Belediyesi'nden Kurtköy derivasyonunda suda meydana gelen köpüklenmeyle ilgili açıklama yapıldı.

29 Ocak 2025'te akşam saatlerinde Kurtköy Kurtdere Derizasyonuna suda köpüklenme tespit edişmiş sonrasında ise kentte yaklaşık 1 gün süresince su kesintisi yaşanmıştı. Su yeniden şebekeye verilirken vatandaşlara suyu sadece hijyen amaçlı kullanması istemişti. Konuyla ilgili Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce bırakılan bir madde nedeniyle suda "köpüklenme vakasının" yaşandığı hatırlatıldı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, ise yaşanan olayla şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerimiz, biliyorsunuz yaklaşık 1 gündür sularımız kesikti. Kurtköy'den Yeşil Körfez'e gelen derede oluşan köpüklenmeden dolayı bilindiği üzere acil önlemler aldık. Sosyal medyada bazı yanlış yorumlar var. Bu köpüklenme olayı bu tesiste olmadı. Kurtköy'de yani dağlardan gelen nehre birileri bir madde döktü ve orada bir köpüklenme oldu. O köpükler buraya geldi. O köpükler görülünce hemen arıtma kısmımız kapatıldı ve arındırıldı. Tesisimizin içerisine giremedi. Tedbir amaçlı hemen suyu kestik. Kurtköy'deki vanamızı da kapattık. Hemen Valimize ve Jandarma Komutanımıza acil haber verdik. Onlar da diğer birimleri harekete geçirerek teyakkuz halinde hep beraber olaya müdahale edildi."

"En ufak bir şüphe kalmasın diye suyu tamamen kestik"

Yeşil Körfez Su Birliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün içme suyu hattının, şebekenin değişik yerlerinden örnekler alarak analiz yaptığını söyleyen Gürel, "Bunların hepsi temiz çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü'müzün Ankara'ya gönderdiği analizler de temiz çıktı. Fakat bu konuda bir soruşturma da açıldığından dolayı Ankara'dan Bakanlığımıza bağlı Halk Sağlığı Birimimiz de buraya geldi. Onlar da son bir analiz yapmayı doğru buldular. Yapılacak bu analizden sonra verilmesini doğru buldular. Bu sırada bizim hep beraber kullandığımız su, bizim depolarımızda biriktirdiğimiz suydu zaten. Yani buradan herhangi bir su gitmedi. Tedbir amacıyla en ufak bir şüphe kalmasın diye suyu tamamen kestik. En son yapılan analizler de olumlu çıktı çok şükür. O yüzden biz Valiliğimizin de kontrolünde suyu hattımıza vermeye başladık" dedi.

"Bunu yapmak vatan hainliğidir"

Başkan Gürel, konuyla ilgili Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı'nın geniş kapsamlı bir çalışma yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Dereye henüz kim olduğunu bilmediğimiz vatan hainlerinin döktüğü şey bilinmiyor. Onun detaylı analizi de Ankara'da önemli ve yetkili bir laboratuvarda yapılacak. O bir iki gün sürebilir. O yüzden ne olur ne olmaz diye Valiliğimiz de biz de hijyen amaçlı öncelikle suyun kullanılmasını tavsiye ediyoruz. O sonuç da geldikten sonra inşallah normal sürecimize gireceğiz. Yalnız bilgilerin, spekülasyonların, dedikoduların önüne geçelim. Bu arada burada zaten günde iki kez suyun analizi yapılıyor. Bunlar resmi olarak yapılıyor. O anlamda geldiğimiz nokta Allah'a şükür iyi. İnşallah yarın veya öbür gün gelecek diğer detaylı habere göre de suyumuzu içme suyu olarak da rahatlıkla kullanabileceğiz. Ümidimiz ve tahminimiz o. Bunu yapan vatan hainleri kimse bunlarla ilgili jandarmamız ciddi bir soruşturma sürecinde. Onlar da en kısa zamanda yakalanarak cezalandırılırlar. Herkese geçmiş olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'nden Köpüklenme Açıklaması - Son Dakika

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