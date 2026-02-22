Yalova'da Baba ve Kızına Sopa ile Saldırı - Son Dakika
Yalova'da Baba ve Kızına Sopa ile Saldırı

22.02.2026 23:59
Çocuk gürültüsü yüzünden husumetli komşusuyla tartışan baba, kızıyla saldırıya uğradı.

YALOVA'da yaklaşık 9 aydır çocuk gürültüsü nedeniyle komşusuyla aralarında husumet bulunan 4 çocuk babası Muhammet Baca (34), 14 aylık kızı İkra Baca kucağındayken, yaşanan tartışma sırasında sopayla darbedildi. Arbede sırasında İkra bebek gözünden yaralanırken, kafatasında da 3 kırık oluştuğu belirlenirken baba Baca'nın da burnu kırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan komşu ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşık bir yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi, iddiaya göre, binada oturan Ergin ailesi ile gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadı. İki aile arasında husumet oluşurken geçen 20 Şubat'ta Baca 14 aylık kızı İkra ile evlerine döndüğü sırada bina yakınında komşusu Şener Ergin ile karşılaştı. İddiaya göre Şener Ergin'in kendisine 'ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden baba Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, kısa sürede adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı.

KUCAĞINDA KIZIYLA DARBEDİLDİ

Kızı ile birlikte eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına alırken o esnada orada bulunan husumetli komşusu Şener Ergin, sopayla saldırdı. Ergin'in sopa darbelerinin bir kısmı Baca'ya bir kısmı da kucağında bulunan kızı İkra'ya isabet etti. Jandarma görevlileri kavgayı güçlükle ayırırken, yaralanan baba ve kızı için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan baba Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin ise kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı.m. Yaralı baba ve 14 aylık kızı çağrılan ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan baba Muhammet ve çocuğunun hayati riskinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi olurken, gözaltına alınan Şener Ergin karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Servet Ergin ise savcılık sorgusunun ardında serbest bırakıldı. Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkarttığı da öğrenildi.

'EVİMİZE GİTMEYE KORKUYORUZ'

Kaldırıldığı hastanede olayı anlatan Baca, uzaklaştırma kararı bulunan komşusunun da ceza almasını isteyerek, "Ben İstanbul'da çalışıyorum. Eşim ve çocuklarım burada ikamet ediyorlar, ben de hafta sonları onları görmeye gelebiliyorum. Burada daha önce çocuklar gürültü yapıyor diye husumetimiz olan komşumuz Şener Ergin ile olay günü kızımla eve dönerken sokakta karşılaştık. Bana 'ne bakıyorsun lan' dedi. Bende kızımı eve bıraktım jandarmayı aradım. Jandarma gelince dışarı çıktım. O sırada eşim de kızım kucağında yanıma geldi. Çocuk ağlayınca çocuğu ben kucağıma aldım. Ben bilinçsiz bir baba değilim kızımı kucağıma alıp kavgaya gideyim. Jandarmaların yanındayken bana saldırdılar. 4 çocuğum var. Seslerinden rahatsız oluyorlarmış. Bizim burada yaşama hakkımız yok mu? En son 14 aylık kızım İkra ile bana yaptıkları bu. Aşiret çocuklarıymış, bisiklet sürmesinler top oynamasınlar çocuk sesinden dolayı İstanbul'dan taşınıp gelmişler, böyle söylüyorlar. Kaç defa jandarmaya gittim. Ben çocuklarımı savunup sahip çıkmayayım mı? Ben bir babayım. Ben Servet Ergin için uzaklaştırma kararı çıkarttım. Ona rağmen bu olay yaşandı" dedi.

'KIZIMIN KAFATASINDA 3 ÇATLAK VAR'

14 aylık kızının hastanede tedavisinin sürdüğünü ve darp sonucu kafatasında 3 çatlak oluştuğunu söyleyen Baca, "Şu anda kızımın kafatasında 3 çatlak var gözünden de darbe aldı, benimde burnum kırık. Evimize gitmeye korkuyoruz. O günde kızım kucağımda sırtım dönük içeri doğru girerken odunla vurdular. Yarısı omzuma diğer yarısı da kızıma geldi. Bu vuran kişi tutuklandı ama 9 aydır bizimle uğraşan uzaklaştırma kararı aldırdığımız kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Onun da cezalandırılmasını istiyorum. Daha önce de bu kişiler, benim kapıma mermi koyup tehdit ettiler, 'burayı terk et' diyerek. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yalova, Şiddet, Güncel, Çocuk, Baba, Son Dakika

Güncel Yalova'da Baba ve Kızına Sopa ile Saldırı

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Yalova'da Baba ve Kızına Sopa ile Saldırı - Son Dakika
