Yalova'da Çiçek Mezadı Sevgililer Günü İçin Yoğun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yalova'da Çiçek Mezadı Sevgililer Günü İçin Yoğun

Yalova\'da Çiçek Mezadı Sevgililer Günü İçin Yoğun
13.02.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da Sevgililer Günü öncesi çiçek mezadında yoğun talep yaşanıyor, gül satışları arttı.

TÜRKİYE'nin kesme çiçek üretiminde önde gelen illerinden Yalova'da, '14 Şubat Sevgililer Günü' yoğunluğu yaşanıyor. Her ilde sevgilisine gül almak isteyenler çiçekçiye koşarken, Yalova'da ise ellerindeki stokları bitiren çiçekçiler, gül almak için mezada geldi.

Kentte, '14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala çiçek mezadında yoğunluk yaşandı. Ellerindeki gül stoku tükenen çiçekçiler, salı ve perşembe günleri düzenlenen çiçek mezadının yolunu tuttu. Türkiye'de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova mezadında 150 bin çiçek açık artırmayla satışa sunulurken, satışlarda yüzde 100 artış yaşandı. Açık artırma usulüyle gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaf fiyat artırırken, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oldu. 'Sevgililer Günü'nün aranan çiçeği, bu sene de gül olurken, çiçekçiler de en çok gülü tercih etti.

Geçen yılki mezatta, Türkiye genelindeki satış rakamının bu yıl arttığını söyleyen Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şube Müdürü Ali Tan, "Üretici arkadaşlar ürünlerini getirmeye başladılar. Bu sene üretimde ciddi anlamda artış var. 6-7 kat artış yaşandı. Türkiye genelinde geçtiğimiz mezatta 50 bin koli satış olmuştu. Üreticiler memnun. Geçen seneye göre bu sene yüzde 100 artış oldu satışlarda. Fiyatlar genelde aynı. Sevgililer Günü deyince akla kırmızı gül geliyor. Nergis çiçeği de kır çiçekleri işin olmazsa olmazı. Bu sene de tercih edilen en çok kırmızı gül oldu. Yaklaşık 150 bin dal çiçeğimiz mevcut" dedi.

'BU SENE DE GÜL TERCİH EDİLİYOR'

En çok tercih edilen çiçeğin gül olduğunu söyleyen çiçekçi Özer Semiz, gülün adet fiyatının 150 liradan satışa sunulduğunu belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Ürünlerimiz mezada geldi. Her sene olduğu gibi kırmızı gül. Kırmızı gül satışımız yoğun oluyor. Talep yüksek olduğu için fiyatlarda oynama oluyor. Gülün adet fiyatı 150 lira olduğu için çiçek sayısına göre değişiyor. 10-11'li bir bukette 1750 lira gibi fiyat çıkıyor. Daha yüksek adetlerde istenirse de ona göre fiyat değişiyor. Mevsim çiçeklerinden bir demet yaptırmak isterse müşteri ortalama 500 ile 2 bin lira arasında bir rakam ödüyor. Bugünkü mezat son mezat artık. Çiçekçi arkadaşlar son ürünlerini aldılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sevgililer Günü, Etkinlik, Ekonomi, Yalova, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Çiçek Mezadı Sevgililer Günü İçin Yoğun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu
Hasan Can Kaya’ya yönelik soruşturmada karar çıktı Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:23:45. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Çiçek Mezadı Sevgililer Günü İçin Yoğun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.