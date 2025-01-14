Yalova'da Dolandırıcılık Davası

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Yalova'da edindikleri devre mülklerden mağdur olan 152 vatandaşı yüksek kar vaadi ile ikinci defa dolandıran sanıklar bugün hakim karşısına çıktı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı sanıklar, avukatları ve mağdur vatandaşlar katıldı. Mazeret bildiren örgüt lideri Ramazan T. ile yönetici oldukları ileri sürülen bazı sanıklar katılmadı.

Tutuklu bulunmayan dosyada farklı suçlardan Ankara ve Kocaeli'ndeki cezaevlerinde kalan 2 sanık ise SEGBİS sistemiyle duruşmayı takip etti.

İlk olarak salonda hazır olan sanıkların savunmalarını yaptığı duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan kurulan iki şirketin çalışma şekli ve görevlerini dinledi.

Şirketin çağrı merkezinde çalışan sanıklar, muhasebe biriminde günlük gelen listelerde adı bulunan vatandaşları arayarak bir otelden satın aldıkları ve mağdur oldukları devre mülkleri yüksek kar vaadiyle satacaklarını belirterek şirketlerini davet ettiklerini ifade etti.

Şirkete gelen vatandaşları ağırladıktan sonra yönetici pozisyonunda bulunan örgütün üst düzey yetkilileriyle görüştürdüklerini aktaran sanıklar, herhangi bir satış yapmadıklarını, sadece aradıklarını ifade ederek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan C.B, bahsi geçen termal tesiste bir ay çalıştığını ve burada insanların mağdur edildiğini gördükten sonra ayrıldığını, bu otelde daha önce çalışan diğer sanıklar tarafından işe alındığını söyledi.

Görevli olduğu çağrı merkezinde kendilerine verilen listedeki devre mülk mağdurlarını aradıklarını ve Arap müşterilere yüksek fiyata satabileceklerini söyleyerek şirkete davet ettiklerini anlattı.

İddianamede kendisiyle ilgili bazı satışlar yaptığına yönelik soruya C.B., "Öyle bir satışım olmadı. Kayıtlardaki paradan haberim yok. Ben sadece karşılamada görev yaptım. Hiç satış yapmadım. Otelden kurtulmak isteyenleri arayıp çağırıyorduk." dedi.

İşe aldıkları çalışanın üzerinden şirketler kurup dolandırdılar

Üniversiteden arkadaşları sayesinde tanıştığı Ramazan T.'nin kendisini işe aldığını ve çağrı merkezinde görevlendirildiğini anlatan sanık M.Z.G., kısa süre sonra ek gelir vaadiyle adına şirket kurulduğunu söyledi.

Bu şirketin de bir süre sonra açılan davalar ve hesaplarındaki blokeler nedeniyle sıkıntı yaşadığını, bunu ifade ettiğinde ise kurtulmak için farklı bir şirketin daha yine adına kurulmasına izin verdiğini belirten M.Z.G, sadece getir götür işlerini yaptığını ve İzmir Dikili'ye giderek tapu devirlerinde görev aldığını söyledi.

İddianamede kendisiyle ilgili para transferleri ve mesajlaşmalara yer verildiğine yönelik soruya da hatırlamadığını ileri süren M.Z.G, ayrıca ilk kolluk ifadesinde geçen şirketin işleyişiyle ilgili ifadelerini de yine Ramazan T.'nin direktifiyle verdiğini ileri sürdü.

Sırasıyla söz alan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beratlarını talep etti.

Devre mülk tapularını kat irtifakına çevirme bahanesiyle kredi çektirmişler

Sanıklardan sonra söz alan mağdurlar ise, zamanında aldıkları ancak çeşitli nedenlerle mağduriyet yaşadıkları devre mülklerden kurtulmak isterken ikinci bir tuzağa düştüklerini ifade etti.

Eşinin ameliyat olması nedeniyle duruşma sonuna kadar kalamayacağını belirten mağdurlardan M.T., "Devre mülkle ilgili mahkemelik olduk. Avukatımın İzmir'de tutuklanmasıyla bu şebekenin eline düştük. İzmir Dikili'de bulunan yerleriyle takas edebileceklerini söyleyerek kandırdılar. Bunun için 30 bin lira dolandırıldım." şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanının, bahsi geçen termal tesisteki mağduriyetinin üzerine ikinci defa dolandırılmasını izah etmesini istemesi üzerine M.T, "90 gün içerisinde Araplara satacaklarını söylediler. Ayrıca taahhütname verdiler. Biz de inandık. İzmir Dikili'deki yeri de vermediler. Kendilerinden şikayetçiyim. Şuanda dahi beni arayıp devre mülkü satmak isteyenler var." ifadelerini kullandı.

Dosyadaki 151 mağdur gibi devre mülkleriyle ilgili yaşadıkları mağduriyeti sanıkların çok iyi kullandıklarını, kendilerini ısrarla arayarak görüşmeye çağırdıklarını anlatan G.A. ise görüşmeye gittiklerinde cep telefonlarını bir şekilde ikna ederek alan sanıkların kredi çekerek kendi hesaplarına gönderdiklerini iddia etti.

-"Sistem aynı sistem. Herkesi böyle kandırıyorlar"

Devre mülkleri birleştirip kat irtifakına çevirerek 90 gün içerisinde yüksek fiyata Arap müşteriye satacakları vaadiyle 180 bin lira kredi çektirdiklerini anlatan İ.A, sözler yerine gelmeyince krediyi hac için ayırdığı altınları satarak ödediğini söyledi.

Mağdurlardan M.K. ise, "Bataklığın merkezi bu termal tesis. M.E. orada satış müdürüydü. Ben de orada devre mülk almıştım. Sistem aynı sistem. Herkesi böyle kandırıyorlar. 180 bin lira kredi ile artı emekli paramı aldılar." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde kendisini kandıran örgüte 50 bin lirasını kaptırdığını belirten Ü.S, şüphe duymaması için sanıkların, "Sadece sen değilsin, polislerin bile dosyaları var bizde." sözlerine kandığını anlattı.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

-Olay

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 1 Aralık 2022 tarihinde düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, aralarında suç örgütü elebaşı Ramazan T.'nin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmış, Ramazan T. ile birlikte 3 kişi tutuklanmış, biri savcılıktan, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 22 kişiden 7'si hakkındaki karara itiraz etmesinin ardından tekrar gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanmış, dosyadaki tutuklu sayısı 8'e çıkmıştı.

Genişletilen dosya kapsamında yine örgütün çağrı merkezinde görev alanlarında olduğu 21 şüphelinin eklenmesiyle sanık sayısının 47'ye yükseldiği dosyada, sanık avukatlarının yaptıkları itirazlar sonucu tutuklu sanık kalmamıştı.