Yalova'da Kaybolan İşyeri Sahibi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarından 6'ncı günde de sonuç alınamadı. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı olan ve 42 metreye kadar dalış yapabilen 13 kurbağa adam, gün boyu çalışmalarını sürdürürken, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulunan ve Yukay'ın teknesi 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen parçalar, bilirkişi incelemesine gönderildi. Arama çalışmaları İzmir emniyetinden bölgeye getirilecek olan İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile sürdürülecek. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor.

Haber-Kamera: Esra TÜRKER-Zeki KARADENİZ/ERDEK (Balıkesir),