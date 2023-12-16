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Yalova'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da kendini polis olarak tanıtan bir kişi, bankadaki ziynet eşyalarını almaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüpheli, dolandırıcılık yöntemiyle S.T'den kiralık kasadaki altınları alarak yanına gelecek polise teslim etmesini istedi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan incelemede şüphelinin daha önce 4 ilde 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. İ.B adlı şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yalova\'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Tutuklandı
16.12.2023 - 14:57,
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Yalova'da kendini polis olarak tanıttığı kişinin bankadaki ziynet eşyalarını almaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yalova'da yaşayan S.T'yi arayan zanlı, polis olduğunu, bankada yolsuzluk yapıldığını, kasadaki altınların banka görevlilerince çalındığını söyledi.

Şüpheli, operasyon yapacakları bankaya devletin el koyacağı yalanıyla S.T'den kiralık kasadaki altınlarını alarak yanına gelecek polise teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine S.T, dolandırıcılığı fark ederek polise bilgi verdikten sonra bankadaki kiralık kasada bulunan 1 milyon 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı.

Takipte olan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 adet ata altını, 2 adet burma bilezik, bir halka bilezik, 2 adet çift burma bilezik, 2 adet küpe, 4 altın yüzük, 25 gram külçe altın ve 20 bin lira değerindeki kol saatini almaya gelen şüpheli İ.B'yi Gazi Paşa Caddesi'nde gözaltına aldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede İ.B'nin ayrı tarihlerde 4 ilde 4 milyon 919 bin lira ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığını da tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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