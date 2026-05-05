Yalova'da Lunapark İşletmecisine Silahlı Saldırı
Yalova'da Lunapark İşletmecisine Silahlı Saldırı

05.05.2026 18:45
Ali Altınbaş, ağabeyi tarafından azmettirilerek haraç yüzünden saldırıya uğradığını iddia etti.

YALOVA'da lunapark işletmecisi Ali Altınbaş (47), silahlı saldırıda yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Altınbaş, ağabeyi M.A.'nın (54) 30 milyon lira haraç istediğini saldırının onun azmettirmesiyle yapıldığını öne sürdü.

Olay, 2 Mayıs'ta Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nun arkasında meydana geldi. Kentte sahilde bulunan lunaparkı işleten Ali Altınbaş, iddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken yolu kapatan çöp kovalarını kaldırmak için aracından indi. Bu sırada yanına yaklaşan kişi, tabanca ile 9 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Altınbaş yaralanırken, saldırgan koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol eli ile bacaklarından yaralanan Altınbaş, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'HAPİSHANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA HARAÇ İSTEMEYE BAŞLADI'

Hastanede tedavisi devam eden Ali Altınbaş, bir süredir ağabeyi M.A.'nın kendisinden haraç aldığını belirtip, son istediği 30 milyon lirayı vermediği için tehdit edildiğini ve ağabeyinin kendisini tetikçi tutup, vurdurduğunu öne sürdü. Ağabeyinin, işlediği 5 ayrı cinayet nedeniyle 28 yıl tutuklu bulunduğu cezaevinden 2020 yılında pandemi nedeniyle tahliye olduğunu ve 6 yıldır kendisinden haraç aldığını iddia eden Altınbaş, "Hapishaneden çıktıktan sonra kendisine biz bir sermaye verdik, iş kursun diye. Daha sonrasında bu hapis yattığını söyleyip, 'Ben cezaevinde yattığımdan dolayı sen her şeyi bana borçlusun' diyerek, kendisinin kabadayı olduğunu ve bize devamlı bu lunaparktan para vermemiz, haraç vermemiz gerektiğini söyledi. Biz kendisine birkaç defa para verdik. Sonra baskıyla bizden bunları almaya, yaptırmaya çalıştı. En son cezaevi arkadaşlarıyla birlikte ihalemize dosya aldırmak suretiyle yine bizi tehdit ettiler. Kendileri zaten beş parası olmayan insanlar. Lunapark ihalesine girecek maddi bir durumları da zaten yok. Daha sonra bizden belli bir meblağ para istediler. Biz buna eyvallah etmedik, duymazdan geldik" diye konuştu.

'BARIŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRIP SİLAH ÇEKTİ'

Ali Altınbaş, kendisini barışma bahanesiyle dükkanına çağırıp, silah çektiğini de iddia ettiği ağabeyinin kendisine düzenlenen saldırıdan bir hafta önce de yurt dışına çıktığını belirtti. Ağabeyinin tehditlerinden dolayı daha önce şikayetçi olduğunu da söyleyen Altınbaş, "Bayram üstüydü. Yeğenlerim bizi 'Hadi gidelim' diye ikna ettiler. Dükkanlarına gittik. Orada yanındaki kişiler bize küfretmeye başlayınca kavga çıktı, silah çektiler bize orada. Maksat orada da bizi bir tuzağa düşürmekti niyetleri. Daha sonra bunda da başarılı olamayınca, 'Yurt dışına gidiyorum ama bak oradan seni öldürteceğim, vurdurtacağım' dedi. Daha sonradan da bizi vurdurdu. Tetikçiler bizi Yalova'da şehrin merkezinde vurdular. Orada nasıl kaçtılar onu da tam bilmiyorum. Biz zaten daha önce vurulacağımızı emniyete bildirdik, defalarca bildirdik. Dedik ki yani bu olay geliyor. Ama burada aile içi basit bir durummuş gibi gösterdiler. Aslında organize şekilde üzerimize gelen bir konuydu. Asayiş konusu gibi biraz konuya baktılar" dedi.

'ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAZSAM BENİ VE YAKINLARIMI VURDURMAKLA TEHDİT ETTİ'

Şikayetini geri alması için de tehdit edildiğini söyleyen Altınbaş, "Biz şikayetçi olunca, şikayetimizi geri almamamız durumunda beni, yanımda çalışan yeğenlerimi, ağabeylerimi, herkesi vurduracağını söyledi. Biz yıllarca, 28 yıl hapishanede kendisine kardeşimiz olduğu için maddi, manevi destekte bulunduk. Çıktığında da kendisine sermaye yaptık ama biz bunu vere vere doyuramadık. En son böyle yurt dışına kaçarak bazı şahıslara da bizi vurduracağını söyledi. 28 yıl hapishanede yattığından dolayı, çok çete ve işte bu gayrimeşru kişileri tanıdığından dolayı bizim peşimize adam takma suretiyle bizi vurdurdu. Daha önce silah yakalatma, burada yeğenimin arabasını yaktırma gibi durumlar da olmuştur. Kendisi şu an yurt dışına kaçıp, orada da 'Dubai'den Türkiye beni alamaz' deyip, dışarıdan bizleri ölümle tehdit edip, işte gördüğünüz gibi de vurdurdu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

