Yalova'da Otoparkta Araç Hırsızlığı Operasyonu - Son Dakika
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Yalova'da Otoparkta Araç Hırsızlığı Operasyonu

Yalova\'da Otoparkta Araç Hırsızlığı Operasyonu

Yalova'da 8 ilde düzenlenen operasyonla 15 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

20.10.2024 16:27
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YALOVA'da yediemin otoparkında 77'si motosiklet, 223 aracın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü, tutuklandı. Haciz yakalama kararı bulunan ve trafikten menedilen taşıtların, sahte belgelerle otoparktan çıkarılarak, oto hurdacı ve çıkmacılara satıldığı öğrenildi.

Kentte araç kiralama işi yapan M.Ş.T., nisan ayında, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki yediemin otoparkında aracını bulamayınca şikayette bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yediemin otoparkına resmi kurumlar tarafından teslim edilen ve muhafaza altında bulunması gereken, haciz yakalama ile trafikten menedilen araçların, sahte belgelerle çıkarılarak çeşitli illerde, oto hurdacı ve çıkmacılara satıldığı bilgisine ulaşıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz'da teknik ve fiziki takip başlattı. Otoparktan sahte belgelerle çıkış işlemleri yapılan 134 araç ve 77 motosikletin Yalova, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep'te hurdacı ve çıkmacılara satıldığı, 12 aracın ise parçalarının sökülerek satışının yapıldığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

15 Ekim'de, Yalova merkezli 8 ilde, 18 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 fişek, 16 cep telefonu ile 1 fatura koçanı ele geçirildi. Yalova'ya getirilen şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Suç eşyasının satılması, satın alınması veya kabul edilmesi' ve 'Muhafaza görevini kötüye kullanma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1 şüpheliye ev hapsi verildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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