Yalova'da Tüfekle Ölüm Davası Devam Ediyor

Yalova\'da Tüfekle Ölüm Davası Devam Ediyor
11.03.2026 22:30
Yalova'da, 2018'de 11 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle ölümüyle ilgili davada yeni ifadeler alındı.

YALOVA'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce Fatih B.'nin (18) evine gelen olay tarihinde 11 yaşında olan sınıf arkadaşı Kerem Karakaya'nın tüfekle başından vurularak öldürülmesine ilişkin anne Serpil B.'nin 'Kasten öldürme' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Olay günü evde bulunan Serpil B.'nin kardeşi Rahmi B., mahkemede verdiği ifadesinde "Uyurken tüfek sesini duydum. Uyandım ve dışarı çıkınca Kerem'i yerde gördüm. Hemen ambulansı aradım. Ben ambulansı ararken ablam ile yeğenim koşuşturuyorlardı. Ben tüfeği elime almadım" dedi.

Olay, 3 Haziran 2018'de Termal ilçesi Akköy'de meydana geldi. Kerem Karakaya, saat 08.00 sıralarında, okul arkadaşı Fatih B.'nin evine gitti. İddiaya göre; bir süre sonra Karakaya, evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile başından vurularak hayatını kaybetti. Karakaya'nın, o dönem 11 yaşında olan arkadaşı Fatih B. tarafından tüfekle oynarken başından vurulduğu öne sürüldü. Fatih B.'nin yaşı itibarıyla cezai ehliyeti bulunmazken, annesi Serpil B. hakkında Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve 'Kasten öldürme' şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebinde bulundu. Savcılığın talebi doğrultusunda dosya, 7 yıl sonra Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Kerem Karakaya'nın, arkadaşı Fatih B.'yi beklediği ve gelmeyince evine doğru yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Görüntülerde, Karakaya'nın, arkadaşıyla buluşmak için bisikletiyle geldiği yerde bir süre beklediği, arkadaşı gelmeyince bisikletiyle evine doğru ilerlediği görüldü. Bir başka görüntüde ise Kerem'in bisikletini bırakıp, Fatih B.'nin ailesinin evine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

'TÜFEK SESİYLE UYANDIM'

Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, sanık Serpil B., katılmazken olay günü evde bulunan Serpil B.'nin kardeşi Rahmi B., ilk kez duruşmada tanık sıfatıyla ifade verdi. Olayda hayatını kaybeden Kerem Karakaya'nın annesi Rahime, babası Halil, ablası Gül Karakaya ile aile avukatları da salonda hazır bulundu. (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya Trabzon ilinden katılan Rahmi B., olay sabahı evde uyuduğunu ve tüfek sesiyle uyanarak kapıya çıkınca Kerem Karakaya'yı yerde gördüğünü belirterek "Olay günü ben evde yatıyordum o sırada olay gerçekleşti. Ben tüfek sesine uyandım. Saate bakmadım. Tahmini 08.00 civarlarıydı. Odada tek başıma yatıyordum. Tüfek sesini duydum. Çok yakından geldi. Uyandım ve dışarı çıktım. Bir el silah sesi duydum. Dışarı çıkınca Kerem'i yerde gördüm. Hemen ambulansı aradım. Ben ambulansı ararken ablam ile yeğenim koşuşturuyorlardı. Ben tüfeği elime almadım. Ablamla yeğenim olayın etkisiyle telaşla koşuşturuyordu. Tüfeği ikisinin elinde de görmedim. Olay yerinde yerdeydi tüfek ve Kerem'e yakındı. Ambulansı aradıktan 5 dakika sonra beni geri aradılar, yeri bulamamışlar. Jandarma ile sağlık ekipleri aradı. Anayola uzak olduğundan evden çıkıp ambulans ile jandarmaya evi göstermeye gittim. Jandarmanın ya da sağlık ekiplerinin olay yerini değiştirdiklerine ilişkin bir şey görmedim. Kerem'in annesine ambulansı aradıktan sonra haber verdim. Annesini aradığımda kaza olduğunu söylediğimi hatırlıyorum. Ben tüfeği olaydan önce de gördüm. Normalde odada dolabın üzerinde duruyordu. Olaydan 3-4 gün önce en son dışarıda odunluklara yaslanmış vaziyette dururken görmüştüm. Tüfeği genellikle ablam kullanıyordu. En son ne zaman ateş ettiğini hatırlamıyorum. Ben hiç bu tüfeği kullanmadım. Yeğenimin de kullandığını görmedim. 15-20 gündür evdeydim. Ben oradayken Kerem eve hiç gelmemişti" ifadelerini kullandı.

'OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

Olay günü jandarmada 'bir gün önce ablam tüfekle ateş etti' şeklinde verdiği ifadesini soran mahkeme heyetine Rahmi B., "Köpekleri korkutmak için ablam ateş ederdi. Ablamın olaydan bir ya da önceki gün ateş edip etmediğini hatırlamıyorum" dedi.

Ailenin Avukatı Şermin Tankut, tanıklar ile sanık Serpil B.'nin ifadelerde çeliştiğini belirterek sanık Serpil B.'nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya kısa bir ara verirken sanık Serpil B.'nin tutuklanma talebinin reddine karar vererek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

'BİR SONRAKİ DURUŞMADA SANIĞI TUTUKLU OLARAK GÖRECEĞİZ'

Ailenin avukatı Şermin Tankut, bir sonraki duruşmada tutuklama beklediğini belirterek, "Yine bir hayal kırıklığı. Haziran ayında 7'nci sene bitecek. Hala tutuklama yok. Mahkeme heyetine biz tevzi tahkikat taleplerimizi gönderdik. 9-10 noktada büyük çelişkiler, açıklanmayan olaylar mevcut olduğunu bildirdik. Mahkeme bütün taleplerimizi reddetti. Hala tutuklamaya karar vermedi. Mahkeme heyetince bir nolu ve iki nolu ara karar gereği adli tıptan raporlar bekleniyor. Yani büyük umudumuz şu ki, artık, bütün dosya içerisinde deliller, çelişkiler, vesaire Serpil B.'yi göstermektedir. İnşallah diğer duruşmada biz sanığı tutuklu olarak göreceğiz" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN KATİLİNİ İSTİYORUM'

Anne Rahime Karakaya da tutuklama beklediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Ben çocuğumun katilini istiyorum. 8 sene oldu. 7 bitecek 8'e girecek. Yeter artık karşımıza çıkıyorlar, böyle yalan yanlış konuşuyorlar. 7 senedir biz de bir şey unutmamışız. İşine gelenleri niye unutmuyorlar? Çocuğumun katilini istiyorum. Adalet istiyoruz."

'KARDEŞİMİN MEZARINA GİTMEYE UTANIYORUZ'

Kerem Karakaya'nın ablası Gül Karakaya ise "8 senedir kardeşimin katilleri dışarıda geziyor. Biz kardeşimin mezarına gitmeye dahi utanıyoruz. Utanıyoruz, kardeşimin katilleri hala dışarıda çünkü. Bu olay yerinin fotoğrafı cinayet silahı. Bakın, çıplak elle tutulmuş bir cinayet silahı. ve bu cinayet silahında parmak izi yok. Buna rağmen hala bir tutuklama yok. Yargılanan yok. Çıplak elle tutulmuş cinayet silahı bu. Kim tutmuş bunu? Olay yerindeki fotoğrafları çeken kişiler kim" dedi.

Kaynak: DHA

