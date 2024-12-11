Yalova Muhtar Akademisi Açıldı

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Yalova Muhtar Akademisi'nin açılışı yapıldı

YALOVA - Yalova Valiliği öncülüğünde Yalova İli Muhtarlar Derneği ve Yalova Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Muhtarlar Akademisi'nin açılışı yapıldı.

Yalova Muhtarlar Akademisi'nin açılış programı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Yalova İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir, "Ülkemizin her metrekaresinde, tüm illerde muhtarlarımızın daha etkin, verimli hizmet verebilmesi için muhtar akademisi eğitim programı düzenlenmesine karar alınmıştır. Yalova olarak her zaman olduğu gibi bu konuda da ilkler arasına girdik. Bugün başlayacak açılış ile bir haftalık eğitimi 20 Aralık'ta sertifika programıyla sona erdireceğiz" dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise muhtarların demokrasinin can damarları olduğunu dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızdan muhtarlara kadar olan kamu yönetimi sistematiği içinde devletimizin aldığı kararların, uygulamaların en uç noktaya ulaşmasında muhtarlarımızın çok önemli bir fonksiyonu var. Umarım bu akademi bu fonksiyonların daha etkin bir biçimde yerine getirilmesine yönelik muhtarlarımızın yetkinlik kazandığı ve üstlenmiş oldukları sorumluluğu daha güçlü bir performansla hayata geçirdikleri bir sonuca katkısı olur" diye konuştu.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise muhtarlara seslenerek, şöyle konuştu: "Bulunduğunuz köyün, mahallenin kanaat önderleri olarak vatandaşlarımızın güvenini almış, oyunu almış, seçkin insanlarsınız. Dolayısıyla yürütmüş olduğumuz kamu görevlerinde sizler bizim en büyük paydaşımızsınız. Yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızın güçlü olması, aynı yöne bakmamız, aynı dili konuşuyor olmamız bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere göstermiş olduğu teveccüh, sizlerin ne kadar önemli olduğuna dair yapmış olduğu, atmış olduğu adımlar ortada. Biz de Yalova'da İstanbul ve Ankara'dan sonra muhtarlar akademisini başlatan sayılı illerden birisi olarak bugün sizlerle bir açılışı, bir büyük adımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz biliyoruz ki, mahallenizde, köyünüzde sorunların çözümünde vatandaşımız önce sizlere geliyor. Önce muhatap olarak sizleri görüyor. Biz bu yapmış olduğumuz çalışmayla beraber bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte olduğumuzu ve hangi alanlarda sizlere daha çok destek vermemiz gerektiğini de ölçümlemek, görebilmek ve sizleri gerekli bilgilerle donatabilmek için bu akademiyi başlatmış oluyoruz. Afet yönetiminde sizin göreviniz ne olacak, sosyal yardımlaşmayla ilgili vatandaşa siz mahallenizde, köyünüzde nasıl el uzatacaksınız, kamu kurumlarıyla olan iletişiminiz nasıl devam edecek, bu ve benzeri birçok konuyu hem akademisyenlerimiz hem de müdürlerimiz size tek tek anlatacaklar."

Kaya, Yeşilay ile işbirliğinde akademide en başarılı olan muhtarın bulunduğu mahallede ya da köyde 1 park yapılacağını ve parka da o muhtarın isminin verileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı ve Yeşilay Mütevelli Heyeti Üyesi Suna Üstüner ise, "Bugün burada muhtarlarımızın bilgi ve tecrübelerini, becerilerini artırmak, mahallelerimiz ve köylerimiz için daha etkin hizmet almalarını sağlamak amacıyla toplandık. Bu akademide birçok önemli konuyu ele alarak muhtarlarımızın görevlerinde daha donanımlı olmaları hedeflenmektedir" ifadesini kullandı.

Üstüner, akademi çerçevesinde kaçak yapı, su kullanımı ve imar gibi konuların ele alınacağını belirtti. Üstüner ardından bir eğitim sunumu gerçekleştirdi.

Programa Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri ve çok sayıda muhtar katıldı.