Yalovalı çocuklar Filistinli kardeşleri için resim çizdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalovalı çocuklar Filistinli kardeşleri için resim çizdi

Yalovalı çocuklar Filistinli kardeşleri için resim çizdi

Yalova'da düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" adlı etkinlikte bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekebilmek için resim çizdi.

05.10.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" adlı etkinlikte bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekebilmek için resim çizdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Filistinli çocukların yaşadığı zorlukları dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen Yalovalı çocuklar, Filistinli kardeşlerinin yaşadığı acıları ve umutlarını resimlerine yansıttı.

Etkinliğe katılarak Filistinli kardeşleri için resim çizen çocukları ziyaret eden Vali Hülya Kaya, çocuklara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan İHH Yalova Dernek Başkanı Ramazan Yıkılmaz, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı saldırılara dikkat çekti.

Filistin halkının maruz kaldığı zorlukları anlatan Yıkılmaz, Filistin'deki çocukların yaşadığı dramın ve insan hakları ihlallerinin uluslararası sözleşmelere rağmen görmezden gelindiğini belirterek şöyle konuştu:

"Filistin 7 Ekim'den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşamaktadır. Yüzde 70'inden fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu, 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, yalova, Güncel, İsrail, Sanat, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalovalı çocuklar Filistinli kardeşleri için resim çizdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
18:22 Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik
17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
08:27 Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi
08:26 19 ilde ’Narkoçelik’ operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı 19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
00:08 Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen yerine poşet çıktı Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
23:35 Kerem Aktürkoğlu’ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
23:17 Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 19:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: Yalovalı çocuklar Filistinli kardeşleri için resim çizdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement