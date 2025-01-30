Yangında 78 Kişi İçin Anma Töreni - Son Dakika
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Yangında 78 Kişi İçin Anma Töreni

Yangında 78 Kişi İçin Anma Töreni

Kartalkaya'da yangında hayatını kaybedenler anıldı, sorumluların hesap vermesi vurgulandı.

30.01.2025 19:16
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişi için anma programı düzenlendi.

Bolu Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu grup, Grand Kartal Otel önünde toplandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, burada yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybeden 78 kişinin acılarını yüreklerinde yaşadıklarını, hepsinin anıları önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

Yangının bilimin ve tekniğin gereklerinin yerine getirilmemesi ve mevzuatlara uyulmaması nedeniyle felakete dönüştüğünü söyleyen Koramaz, oteldeki yangın algılama, söndürme ve uyarı sistemleri ile yangın kaçış yollarının tekniğe uygun olmadığını kaydetti.

Koramaz, "Mecliste araştırma komisyonu kurulmuş. Bu komisyonun çalışmalarını da titizlikle takip edeceğiz. Yangının ilk gününde izlenimlerimizi il koordinasyon kurulumuzun yaptığı basın açıklamasıyla paylaşmıştık. Kısa süre sonra ilgili odalarımızın hazırladığı çok daha kapsamlı raporu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yangının tüm sorumluları yargı önünde hesap verene kadar süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da yangında hayatını kaybedenlerin anısı karşısında saygıyla eğildiğini dile getirerek, doğal olaylarda ve kazalarda neden bu kadar ağır bedeller ödendiğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yangında hayatını kaybedenlerin anısına otelin bahçe duvarının üzerine kırmızı karanfiller ile "Unutmayacağız" ve "Yastayız" yazılı dövizler bıraktı.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Çevre, Kaza, bolu, Son Dakika

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