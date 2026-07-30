Yangından Kaçan Geyik Kamerada
Çanakkale'de yangından kaçan bir geyik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
YANGINDAN KAÇAN GEYİK CEP TELEFONU KAMERASINDA
Çanakkale'de dün merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan ve 6,5 saatte kontrol altına alınan yangının etkili olduğu bölgenin simsiyah görüntüsü yürekleri burktu. Söndürme çalışmalarına katılan Sarıcaeli Köyü Muhtarı Ergin Gözen, yangından kaçan bir geyiği cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntü, orman yangınlarının doğal hayata olumsuz etkisini gözler önüne serdi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: DHA
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