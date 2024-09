Yangınlardan İlhamla Kurtarma Uzmanı Oldu

Güncel

Aydın'da iki dedesini de yangınlarda kaybettiği için arama kurtarma gönüllüsü olan, aldığı iple tırmanma eğitiminin ardından bu alanda uzmanlaşan Barış Özbey, endüstriyel iple erişim uzmanı olarak yüksek binalarda görev yapmaya başladı.

Efeler ilçesinde yaşayan Barış Özbey (24), 2017 ve 2019 yıllarında yaşanan iki yangında iki dedesinin de hayatını kaybetmesi üzerine benzer durumlar yaşandığında nasıl davranılacağını öğrenmek için arama kurtarma gönüllüsü olmaya karar verdi.

AFAD bünyesindeki eğitimlere katılan Özbey, sadece enkazda arama kurtarmayı değil iple tırmanmayı da öğrendi.

Özbey, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de bölgeye giderek çalışmalara destek verdi.

İple tırmanma konusunda yeni eğitimlerle endüstriyel iple erişim uzmanlığı sertifikası alan Özbey, bu işi geçim kaynağı haline getirerek yüksek binaların dış cephe temizliğini yapmaya başladı.

"AFAD'ın çağrılarına en önde gidiyoruz"

Özbey, AA muhabirine, riskli olmasına rağmen kısa sürede bu işi sevdiğini söyledi.

Tüm sertifikalarını tamamladığını aktaran Özbey, "Şu an bu işte ekmek yiyoruz. İp üzerinde tabii ilk çıktığımızda bir tedirgin oldum. Sonrasında her indiğimde tekrar tırmanmak istedim. Bizim için orası yaşanacak bir yer. İp bizim ekmek teknemiz oldu, ipin ucunda yaşıyoruz gün boyunca. Oradan ekmeğimizi kazanıyoruz." dedi.

Bu işe başlamasının hüzünlü bir yanı olduğuna dikkati çeken Özbey, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 yıl önce dedemi kaybettim ev yangınında. Onu kurtarabilecek bilinçli hiç kimse yoktu çevrede. O yüzden kaybettik. Bir diğer dedem de yaklaşık 5 yıl önce yine evi yandı. Onu da bilinçli kurtarabilecek biri olmadığı için karga tulumba dediğimiz tabirle çıkarıldığı için ağır yaralanarak yaşamını yitirdi. Bu yüzden biz de bilinçlenmek istedik. Arama kurtarmaya katıldık, gönüllü olduk. İlkyardım ve diğer tüm AFAD eğitimlerimizi aldık, akredite olduk. Çevremizde her an her yerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her zaman hazır bir şekilde gerek ekiple gerek ekip dışında AFAD'ın çağrılarına en önde gidiyoruz."

AFAD gönüllüsü olduğu için de mutlu olduğunu vurgulayan Özbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı acı kayıplar güzel şeylere vesile olabiliyor. Ben afet eğitimleriyle dedemi kaybettikten sonra tanıştım. Nerede, ne zaman, kimin başına ne gelebileceğini bilemiyoruz. Biz profesyonel şekilde AFAD'a destek olmak üzere sahalara çıkıyoruz. İhtiyacı olan bir kişinin canını kurtarabilirsek ne mutlu. Bunun için mücadele ediyoruz."