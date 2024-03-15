CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de Şehit Aileleri ve Gazilerin Sorunlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de Şehit Aileleri ve Gazilerin Sorunlarını Gündeme Getirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin ekonomik sorunlarının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve sağlık sorunlarının acil çözüm beklediğini belirtti. Bağcıoğlu, hükümete çağrıda bulunarak, gazilere gereken desteğin verilmesini talep etti.

15.03.2024 16:26  Güncelleme: 16:40
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Dur Yolcu Şehitler Abidesi önünde açıklama yaptı. Bağcıoğlu, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin toplumun her kesiminde olduğu gibi ekonomik sorunları dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Ama bunun dışında özellikle sağlık sorunlarının da acil çözülmesi gerekir. Gazilerimizin protezleri, tekerlekli sandalyeleri için yapılması gereken ödemelerde sıkıntılar yaşanmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'nin Ecebat ilçesindeki Dur Yolcu Şehitler Abidesi'nde açıklama yaptı. Açaklamaya, CHP Çanakkale Milletvekilleri Özgür Ceylan ve İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergün, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği temsilcileri de katıldı. Konuşmasına Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemine vurgu yaparak başlayan Bağcıoğlu, "Türk kahramanlığının tüm dünyaya gösterildiği, bir milletin kaderiyle bütünleşen bu destansı zaferde, vatanımızın her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmıştır" dedi.

Nusret Mayın Gemisi'nin kahramanlığına değinen Bağcıoğlu, Yüzbaşı Hakkı Bey ve personelinin 26 mayını döşeyerek gösterdiği fedakarlığın milletin haklı mücadelesinin akışını değiştirdiğini ifade etti.

"EKONOMİK SORUNLAR DAYANILMAZ BOYUTLARA GELMİŞTİR"

Gazilerin ve şehit ailelerinin ekonomik ve sağlık sorunlarına da değinen Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin toplumun her kesiminde olduğu gibi ekonomik sorunları dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Ama bunun dışında özellikle sağlık sorunlarının da acil çözülmesi gerekir. Gazilerimizin protezleri, tekerlekli sandalyeleri için yapılması gereken ödemelerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Gaziler, Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine rağmen rehabilitasyon ve fizik tedavi işlemleri 5-6 ay gibi ciddi süreler almaktadır. Bu sorunların bir an önce çözülmesi şarttır."

Şehitlerin ve gazilerin toplumun her kesimi için kutsal bir emanet olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, ekonomik sıkıntılarının da giderilmesi gerektiğini kaydetti. Tüm şehit ailelerine ve gazilere hükümetin gereken desteği vermesi talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrıda bulunan Bağcıoğlu, "Bu talepleri dikkate alın. Gazilerimiz için harekete geçin. En azından bir açıklama bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale\'de Şehit Aileleri ve Gazilerin Sorunlarını Gündeme Getirdi
Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de Şehit Aileleri ve Gazilerin Sorunlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika

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