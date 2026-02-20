Yapay Kalp ile Hayata Tutunan Oğuzhan Ayyıldız

Son evre yetmezliği nedeniyle yapay kalp destek cihazıyla hayata tutunan Oğuzhan Ayyıldız, hastane koridorlarında kendi tedavi sürecini anlatarak kalp ameliyatı olmaktan çekinen hastalara moral veriyor, tedaviye ikna edilmelerine ve sürece daha umutla yaklaşmalarına katkı sağlıyor.

Kalp yetmezliğiyle mücadele eden 45 yaşındaki Ayyıldız, 2022 yılında Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Şikayetlerinin artması üzerine yapılan değerlendirmelerde son evre kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği başlangıcı tespit edilen Ayyıldız'a uygun donör bulunamaması ve organ bağışının yetersizliği nedeniyle sağlık kurulu kararıyla yapay kalp destek cihazının takılmasına karar verildi.

Ameliyatın, eşinin doğumuna denk gelmesi, Ayyıldız'ın hayatındaki en zor anlardan biri oldu. Oğlunun dünyaya geldiği saatlerde ameliyata alınan Ayyıldız, eşi başka bir hastanede doğum yaparken yapay kalbiyle hayata tutundu.

Ameliyat sonrası yaklaşık üç hafta içinde klinik olarak stabil hale gelen Ayyıldız, Sağlık Bakanlığı tarafından devlet güvencesi kapsamında ücretsiz karşılanan yapay kalp cihazıyla normal yaşamına döndü.

Ayyıldız, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapıyor.

Ayyıldız, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner tarafından hastanenin kardiyoloji bölümüne müdür yardımcısı olarak atandı.

Oğuzhan Ayyıldız, kalp ameliyatı olmaktan çekinen hastalarla birebir görüşerek yaşadıklarını paylaşıyor, özellikle ameliyat kararı aşamasında tereddüdü olan hastalara moral ve motivasyon sağlıyor.

Bir zamanlar yaşamla ölüm arasında kalan Ayyıldız, bugün hastane koridorlarında kendi hikayesiyle hastalara cesaret verirken yapay kalbiyle attığı her adım, kalp yetmezliğiyle mücadele eden hastalar için yeni bir umut anlamı taşıyor.

"İlk söylemiyorum 'Bende yapay kalp var' diye"

Ayyıldız, AA muhabirine, yaklaşık 14 yıl boyunca ileri derecede kalp yetmezliği tanısıyla mücadele ettiğini söyledi.

Bu sürecin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini belirten Ayyıldız, 2022'de yapay kalp naklinin yapıldığını anlattı.

Ayyıldız, operasyon sürecinin ailesi açısından da kolay olmadığını dile getirerek, "4 yıl önce ben yapay kalp nakli operasyonuna girdiğimde eşim de aynı anda başka bir hastanede doğuma girmişti. Bu süreç bizim için kolay olmadı. Neticesinde şu an buradayız." dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin kardiyoloji bölümünde müdür yardımcısı olarak çalıştığını anlatan Ayyıldız, "Burada yatan hastalarımıza moral motivasyon oluyoruz, onların bu sürece hızla adaptasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Sağlık Müdürümüz Abdullah Emre Bey, bu sürecin mimarlarından birisi." diye konuştu.

Ayyıldız, Türkiye'nin birçok noktasındaki kişilerin yapay kalple ilgili kendisini aradıklarını, ameliyat olacak kişilerin ikna sürecinde yardım istediklerini belirterek, "Benim operasyon sonrasında bir hayalim vardı, 'Yapay kalp takılacak hastalara nasıl yardımcı olabilirim?' diye bir düşüncem vardı. Bunu İl Sağlık Müdürümüz duydu, burada görevlendirilmem sağlandı. Burada her gün ziyaret ediyorum hastaları, arkadaşları. Beni gördüklerinde daha bir hazır hissediyorlar operasyona kendilerini." ifadelerini kullandı.

Hastaların kafasında "Acaba biz bu operasyondan sonra çalışabilecek miyiz, acaba normal hayata devam edebilecek miyiz?" şeklinde soru işaretlerinin bulunduğunu kaydeden Ayyıldız, kendisinin çalıştığını, hayatına devam ettiğini, toplu taşımayı kullandığını, evinde, işinde ve çocuğunun yanında sürekli bulunabildiğini gördüklerinde ise bu soru işaretlerinin kalktığını söyledi.

Ayyıldız, "İlk söylemiyorum 'Bende yapay kalp var.' diye. 'Bende yapay kalp var.' dediğim anda 'Biz de bu şekilde rahat hareket edebilecek miyiz?' diye düşünüyorlar." şeklinde konuştu.

"Organ bağışının yapılması çok önemli"

Hastaların operasyon sonrası evden çıkma korkusu yaşadığını belirten Ayyıldız, o korkuyu bir şekilde yendiklerini, yaşadıklarını hastalara anlatmaya çalıştığını dile getirdi.

Ayyıldız, organ bağışına da dikkati çekerek, "Organ nakli konusunda bağış, Türkiye genelinde çok düşük. Organ bağışının arttırılması, organ bağışının yapılması çok önemli. Bu süreçte bu yapay kalp geçici bir süreç ama organ bağışı devamlı olan bir süreç." ifadelerini kullandı.

"Oğuzhan Bey'de yapay kalp cihazı görünce kendimi rahat hissettim"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde yapay kalp takılacak 53 yaşındaki Tülay Akyol da 15 yıldır ileri derecede kalp yetmezliği rahatsızlığının bulunduğu söyledi.

Daha öncesinde kalbine pil takıldığını anlatan Akyol, "Kalp yetmezliğim ileri dereceye geldiği için doktorlarımız, beni bu şekilde yönlendirdiler. İleride kalp nakli olmam için yapay kalbin bir köprü olduğunu, bu süreçte organlarımın daha sağlıklı kalması için bir bütün halinde, yaşamsal fonksiyonlarımı, günlük hayatımı, sosyal aktivitelerimi daha rahat yerine getirebilmek için bu cihazın bana çok faydasının olacağını söylediler ve ben de buna inanıyorum." diye konuştu.

Akyol, uygun nakil çıktığında tamamen sağlığına kavuşmayı ümit ettiğini vurguladı.

Yapay kalple ilgili bilgisinin bulunmadığını, öğrenince de tereddütlerinin olduğunu dile getiren Akyol, Oğuzhan Ayyıldız'ın bunu anlattığını söyledi.

Akyol, Ayyıldız'da yapay kalp cihazı görünce kendisini rahat hissettiğini ifade ederek, "Yapay kalp cihazıyla birebir yaşayan bir insanın ne kadar rahat ve üstüne üstlük bir de çalışıyor olması, sosyal hayatın içinde olduğunu gördüğünüz zaman daha bir rahatlıyorsunuz. Bu şekilde kafamdaki sorular tabii ki rahatladı, hem kendi açımdan hem ailem açısından da sevdiklerim açısından da çok rahat olduk. En azından dün akşam daha rahat bir uyku uyudum." ifadelerini kullandı.