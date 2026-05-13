Yapay Zeka ile Adalete Erişim Projesi Başlatıldı

Türkiye Adalet Akademisinin yararlanıcısı olduğu, yapay zeka destekli Akıllı Eğitim Teknolojileri ile Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi hayata geçirildi.

TÜBİTAK Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı kapsamında desteklenen ve proje yürütücülüğünü Uyumsoft, Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK BİLGEM'in yaptığı Akıllı Eğitim Teknolojileri ile Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı, Türkiye Adalet Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yıldırım, 2022'de yapılan yasal düzenlemeyle hakim ve savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini, bunun "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında yargı alanındaki önemli reformlarından biri olduğunu belirtti.

Yıldırım, yargıdaki dönüşümün başarılı şekilde sürdürülebilmesinin güçlü bir eğitim altyapısını, sürekli öğrenmeyi destekleyen dijital imkanları ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim teknolojilerini gerekli kıldığını ifade etti.

Hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitim süreçlerinin daha etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesinin ihtiyaçtan öte zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye Adalet Akademisi olarak bizler de teknolojiyi, eğitimin niteliğini artıran stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Akademimiz, çevrim içi eğitim platformu aracılığıyla hakimlere, savcılara, hakim-savcı yardımcılarına ve hukuk camiasına yönelik çok sayıda dijital eğitim içeriğini hizmete sunmaktadır. Bugün ise bu altyapıyı yapay zeka destekli sistemlerle daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında yürütülen Akıllı Eğitim Teknolojileri ile Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi, bu anlayışın önemli bir ürünüdür."

Akademi Başkanı Yıldırım, Proje kapsamında geliştirilecek danışma modülü ve yapay zeka destekli eğitim robotu sayesinde kullanıcıların ihtiyaç duydukları hukuki bilgiye daha hızlı, doğru ve güvenilir şekilde ulaşmalarının sağlanacağını bildirdi.

Sistemin mevzuata, yargı kararlarına ve eğitim içeriklerine erişimi kolaylaştıracağını vurgulayan Yıldırım, kullanıcıların aradıkları bilgiyi etkin biçimde bulabileceklerini söyledi.

Projenin, hukuk ve adalet alanına özgü Türkçe yapay zeka modellerinin geliştirilmesi bakımından da önemli bir çalışma olduğunu aktaran Yıldırım, "Eğitim robotu, Akademimizin eğitim içeriklerinden ve güvenilir hukuki kaynaklardan beslenen özel bir yapı olarak hizmet verecektir. Projenin bir diğer önemli yönü ise veri güvenliği ve sürdürülebilirliktir." bilgisini verdi.

"Türk yargısının dijital dönüşümü açısından önemli bir kazanım"

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yıldırım, TÜBİTAK'ın destekleriyle yürütülen proje için 2023'te ilk adımın atıldığını, kamu ve teknoloji alanındaki önemli paydaşların katkılarıyla hayata geçirildiğini, bugün de uygulama aşamasına ulaştığını belirtti.

Projenin 1 Mayıs itibarıyla faaliyetlerine resmen başladığı bilgisini paylaşan Yıldırım, "Bu gelişmeyi, Türk yargısının dijital dönüşümü açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin adalet alanında kullanılmasının, insan unsurunun yerine geçmesi anlamına gelmediğini aktaran Yıldırım, amacın hukuk insanının bilgiye erişimini kolaylaştırmak, eğitim süreçlerini güçlendirmek ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmak olduğunu dile getirdi.

Metin Yıldırım, "Türkiye Adalet Akademisi olarak, hukuk eğitiminde yenilikçi yöntemleri desteklemeye, dijital dönüşümü yakından takip etmeye ve geleceğin yargı anlayışına katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu proje, hakim ve savcı yardımcılarımızın eğitim süreçlerine katkı sunacak, meslek içi eğitimin niteliğini artıracak ve doğru hukuki bilgiye erişimi kolaylaştırarak adalete erişimi güçlendirecektir." görüşünü paylaştı.