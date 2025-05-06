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Yapay Zeka İletişimin Kalbinde

Doç. Dr. Hilal Kılıç, yapay zekanın iletişimdeki merkezi rolünü vurguladı.

06.05.2025 17:50
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Doç Dr. Hilal Kılıç: "Yapay zeka iletişimin tam kalbinde"

"Yapay zeka hayatımızın odak noktasına yerleşecek"

2'nci Öğrenci Sempozyumu'nda yapay zekanın medya üzerindeki rolü ele alındı

İSTANBUL - İstanbul Beykent Üniversitesinde ikincisi düzenlenen Medya ve İletişimde Yapay Zeka Perspektifleri Öğrenci Sempozyumu'na farklı üniversitelerden çok sayıda öğrenci çevrim içi katılım gösterdi. Sempozyumda konuşan Doç. Dr. Hilal Kılıç, yapay zekanın hem iletişimin hem hayatın merkezinde olduğunu ifade etti.

İstanbul Beykent Üniversitesi Adem Çelik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışını İstanbul Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kazım Sarı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ece Baban gerçekleştirdi. Sempozyumda, yapay zekadaki gelişmeler, yapay zekanın medya ve iletişim üzerinde meydana getirdiği değişiklikler ve geleceği ele alındı.

Davetli konuşmacılar TV yapımcısı İnci Abay Cansabuncu ve Prof. Dr. Aykut Arıkan, öğrencilerle interaktif bir sempozyum gerçekleştirerek öğrencilerin sorularını yanıtladı. İki oturumdan oluşan sempozyum, hem yüz yüze hem de online şekilde gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerden öğrenciler, sempozyuma online olarak katılma fırsatı buldu.

"Yapay zekayı toplumsal boyutuyla da ele almak önemli"

Prof. Dr. Ece Baban, yapay zekanın sadece teknolojik değil kültürel boyutlarıyla da ele alınmasının önemine değinerek, "İletişim Günleri'nin 6'ncısını düzenliyoruz. Aynı zamanda öğrenci sempozyumumuz da bugün gerçekleşecek. İletişim günlerinin ilk günü kapsamında yapay zeka teknolojileri üzerine yapılan çalışmaları dinleyeceğiz. İletişim çalışmalarında yapay zekayı sadece teknolojik boyutuyla değil kültürel, toplumsal boyutuyla da ele almak, iletişim çalışmalarında yapay zekanın yerini değerlendirmek bizim açımızdan oldukça önemli. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin yaptığı akademik çalışmalarla birlikte hocalarımızın bir araya gelerek ürettikleri projeleri dinleyeceğiz. Bu çalışmalar, bundan sonraki süreçte iletişim alanında yapay zeka teknolojilerini kullanarak tüm etki boyutlarını görmemiz açısından bize bir ufuk açacaktır, perspektif sunacaktır" dedi.

Farklı üniversitelerden öğrenciler bildirilerini sundu

İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Hilal Kılıç ise "Türkiye genelindeki tüm üniversitelerden çok kıymetli öğrencilerimiz bildirileriyle katkı sunacaklar. Yapay zeka ve medya çok önemli bir konu. Zaten yapay zeka, iletişim alanının tam merkezinde yer alıyor. Sempozyumumuzu bu sene hem online hem de yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Bugün, 20 çevrim içi ve 20 yüz yüze bildirimizle çok keyifli, bilimin ışığında, bilginin peşinde bir gün planladık" diye konuştu.

Yapay zekanın hem akademik çevrelerde hem özel sektörde hem de kamusal alanda uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bir makine öğrenme olduğunu vurgulayan Kılıç, "Yapay zekanın geleceği farklı farklı uygulamalarla beslenecek ve hayatımızın odak noktasına yerleşecek. Dolayısıyla medya ve iletişimdeki 'medya' dediğimizde işin içerisine okuyucular, dinleyiciler, izleyiciler, kitle iletişim araçları ve bununla birlikte pek çok araç girdiği için bunun bütününü etkileyecek bir yapılanma yapay zekayla şekilleniyor. Dolayısıyla, bu konunun literatürde uygulama yönünün dışında akademik çevrelerce de konu edilmesi, dert edilmesi çok kıymetli bir şey" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka tüm sektörler için önemli"

Kılıç, sözlerini şöyle noktaladı:

"İşin uygulama boyutu çok hızlı ilerlerken bir taraftan sosyolojik anlamda neye karşılık geliyor ya da teknik gelişmelerin iletişim bağlamındaki anlamı nedir bunları araştırmak çok daha kıymetli. Biz bunları önümüzdeki senelerde de çok fazla göreceğiz, çok fazla sayıda çalışmayla karşılaşacağız. Yapay zeka tüm sektörler için şu an çok önemli bir noktada ama iletişimin tam merkezinde, kalbinde.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka İletişimin Kalbinde - Son Dakika

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