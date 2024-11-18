Yapay Zeka ve Telif Hakkı Sempozyumu

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Anadolu Ajansı (AA) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu" 2 Aralık'ta İstanbul'da başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te "Albert Long Hall"da yapılacak sempozyumda, medyanın dijitalleşmesiyle ortaya çıkan hukuki, etik ve teknolojik meseleleri tartışmak amacıyla sektör profesyonelleri, hukukçular, akademisyenler ve teknoloji uzmanları bir araya gelecek.

Sempozyumda, dijitalleşmenin medyada telif hakları üzerindeki etkilerine ışık tutulurken yapay zekanın haber üretim süreçlerinde kullanımına dair fırsatlar ve riskleri de ele alınacak.

Medya sektöründe yapay zeka ile telif hakları alanında bilgi alışverişi ve işbirliği fırsatları sunularak sektöre katkı sağlanması hedeflenen sempozyumda, "Avrupa Birliği Dijital Tek Pazar Yönergesi'ne İlişkin Üye Ülke Tecrübeleri", "Habercilikte Dijitalleşmenin Yol Açtığı Telif Krizinin Çözümüne Yönelik Türkiye'de Çözüm Arayışları" ve "Haber Üretiminde Yapay Zeka-Medya-Telif Üçlemesi" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman konuşmacıların yer alacağı sempozyumda, "Dijital Platform İş Modellerinin Telif Hukuku Boyutu"nda Cambridge Üniversitesinden Prof. Dr. Henning Grosse Ruse-Khan, "DSM Yönergesinin İç Hukuka Aktarılması- Almanya Tecrübesinde" Max Planck Enstitüsünden Dr. Valentina Moscon, "DSM Yönergesinin İç Hukuka Aktarılması- İtalya Tecrübesi"nde ANSA Hukuk Direktörü Avukat Giulia Li Greci, "Haberin Telifi-Türkiye İçin Bir Model Önerisi"nde İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Cahit Suluk, "Türkiye'de Telif Hakları" konusunda Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, "Yapay Zeka Yaratıcılık ve Telif Haklarının Geleceği-GenAI'ın Çıktılarının Telif Hakları Boyutu"nda Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Özgür Arıkan, "Yapay Zekanın Basında Kullanımının Yol Açtığı Sorunların Telif Hukuku Boyutu"nda Queen Mary University of London'ndan Prof. Dr. Guido Westkamp ve "Yapay Zekanın Medya İçerikleri Kullanılarak Eğitilmesi-Telif Davaları"nda Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Muhammed Furkan Akıncı konuşacak.

Gazeteciler, medya profesyonelleri, hukukçular, akademisyenler, yapay zeka ve teknoloji uzmanları ile yayıncılar ve medya yöneticilerinin katılabileceği sempozyuma isteyenler kayıt yaptırabiliyor.